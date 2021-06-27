كأس أوروبا (ثمن النهائي): التشكيل المتوقع لقمة البرتغال وبلجيكا

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية الإسبانية، الذي سيحتضن موقعة البرتغال وبلجيكا في ثمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

ومن المنتظر أن تكون تشكيلة المنتخبين على النحو التالي:

البرتغال:

في حراسة المرمى: روي باتريسيو.

في خط الدفاع: روبن دياز، وبيبي، ونيلسون سيميدو، ورافائيل غيريرو.

في خط الوسط: دانيلو بيريرا، وريناتو سانشيز، وجواو موتينيو.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، وبرناردو، وديوغو جوتا.

بلجيكا:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: ديدريك بوياتا، وتوبي ألديرفايلد، ويان فيرتونخين.

في خط الوسط: أكسيل فيتسل، يوري تيليمانس، وتوماس مونييه، وثورجان هازارد.

في خط الهجوم: كيفين دي بروين، إيدين هازارد، وروميلو لوكاكو.