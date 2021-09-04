تسريب ميزة خرافية قد يحملها آيفون 13 iphone تتيح الاتصال والمراسلة دون تغطية

أسابيع قليلة وتحسم شركة أبل الأمريكية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، الجدل، بشأن مولد التسريبات التي انتشرت بكثرة خلال الفترة الأخيرة عن مواصفات وسعر هاتف آيفون 13 الأحدث المرتقب، والتي كان أحدثها وأهمها، ما تم تداوله مؤخرًا عن تزويده بميزة وخاصية جديدة غير مسبوقة هي الاولى من نوعها، تجعله قادر على إجراء مكالمات عبر الأقمار الصناعية، حتى دون وجود تغطية شبكة المحمول، كما ستسمح له بإرسال رسائل نصية وإجراء مكالمات دون أي إشارة، بالإضافة إلى وجود بعض الخصائص الاخرى التي قد يجلبها معه مستقبلاً.

ميزة جديدة قد يحملها آيفون 13

أما عن الميزة الجديدة المتوقع أن يحملها هاتف آيفون 13، بجانب الميزات الأخرى الأحدث التي سيأتي بها، فقد كشفت أحدث التقارير أن تُتيح الاتصال بـ المستجيبين الأوائل في المناطق ذات الاستقبال السيئ، فضلاً عن حالات الطوارئ، بالإضافة إلى تمكين المستخدمين من إرسال رسائل نصية إلى خدمات الطوارئ وجهات الاتصال في حالات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية، وذلك في حالة عدم وجود تغطية خلوية لديهم، على أن تظهر مقتصرة iMessage على شكل فقاعات إشعارات رمادية، بدلًا من الأزرق أو الأخضر التقليدي.

كيفية تفاعل تلك الخاصية من الاتصالات

سيتم استقبال الاتصالات والرسائل إلى جهات الاتصال في حالات الطوارئ.

سيتم إيصالها حتى إذا كانت جهة الاتصال في وضع عدم الإزعاج.

سيتم السؤال من قبل الجوال عن نوع الطارئ مثل الحرائق والعواصف وغيرها.

إتاحة معلومات مثل موقعك ومعرفك الطبي في حالة الكوارث.

تمكين الاتصال بالأقمار الصناعية.

الاتصال والتواصل السريع حتى في دون وجود الشبكة بحدود.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه أحدث التقارير، أنه من المتوقع أن يتم الإطلاق الرسمي لسلسلة آيفون 13، اعتبارًا من الرابع عشر من سبتمبر الجاري، وسـ تحمل تلك السلسلة 4 هواتف مختلفة في حدود تبدأ من سعر 600 دولار أمريكي بحد أدنى، حتى 1500 دولار بحد أقصى، وهي: