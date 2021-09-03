نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة 2021 على النايل سات بتقنية HD لمتابعة أحدث الأناشيد للاطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة 2021 على النايل سات، هناك عمليات بحث مستمرة عبر محرك البحث جوجل في الساعات القليله الماضية، وذلك لمعرفة تحديث تردد قناة طيور الجنة 2021 أحد أهم القنوات الفضائية التي تبث على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات إلى جميع المشاهدين من الكبار والصغار، وذلك كونه محتواها يتناسب مع جميع الفئات العمرية، ولذلك وعبر موقعنا الاخباري ثقفني نوضح لكم تفاصيل التقاط إشارة تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات وعرب سات بتقنية HD لضمان استمتاع الجمهور.

تردد قناة طيور الجنة 2021

أصبح تردد قناة طيور الجنة من أكثر الترددات بحثاً على محرك جوجل، باعتبارها من القنوات الفضائية المتخصصة في إنتاج فيديوهات ترفيهية للأطفال، والتي تعرض محتواها على مدار 24 ساعة، ويتابعها ملايين من المواطنين وذلك لاننا محتواها يتناسب مع العادات والتقاليد التي تسير عليها المجتمعات العربية، حيث استطاعت القناة أن تحصل على نسبة مشاهدة عالية كما يتناسب مع تفكير الاطفال في السن الصغير.

ترددات قنوات طيور الجنة 2021 على الأقمار الصناعية المختلفة

وإلي جانب ذلك تعرض قناة طيور الجنة العديد من البرامج المتنوعة، مثل برنامج صوتك كنز برنامج شموس لا تغيب، برنامج طيور الخير، برنامج اسم ومعنى، وذلك من خلال ضبط اجهزة الريسيفر الخاصة بالقناة علي الاحداثيات التالية.

تردد قناة طيور بيبي 2021

التردد: 11396

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة طيور الجنة الجديدة

التردد: 11393

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

قناة طيور الجنة الجديدة

وفي السياق ذاته قامت قناة طيور الجنة بالحصول على لقب أفضل قناة للاطفال علي مدار الأعوام السابقة، وذلك بعد جذبها لملايين من المشاهدين من جميع أنحاء العالم والشرق الأوسط، وأصبحت من الترددات التي يرغب في معرفتها اولياء الامور علي مدار الـ24 ساعة الأخيرة، وفي حالة تواجد أي استفسار عن طريقة التقاط إشارة تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات يمكنكم مشاركتنا إياه من خلال كتابة تعليق أسفل المقال في صندوق التعليقات.