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عمر شويل - جدة أحدث تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 Toyor Aljanah يعتبر من أبرز الترددات للقنوات الفضائية التي تقدم المحتوى المميز للأطفال، حيث إنها تساعد الأطفال وتقدم لهم التربية والتعليم في كافة مناطق الوطن العربي، وسوف نتعرف على هذه القناة بالتفصيل.

قناة طيور الجنة

تعد من القنوات الرائدة في مجال تقديم محتويات الأطفال على مستوى الوطن العربي، لأنها تهتم بنشر القيم والمبادئ الإسلامية، حيث إنها تحث الأطفال على الحب والصداقة والتعاون وتغرز الكثير من القيم الحميدة في الأطفال منذ صغرهم، واستطاعت قناة طيور الجنة منذ أن تم إطلاقها في عام 2008 إلى أن تصبح من القنوات المفضلة ذات المستوى المميز له.

ولديها عدد كبير من الجماهير والمعجبين، حيث إنها لا يتابعها الأطفال فقط، وإنما يتابعها عدد كبير من الآباء والأمهات، ولأنها تمكنت من التعرف على الأناشيد والأغاني المميزة والبرامج التعليمية التي يمكن من خلالها تثقيف أطفالهم.

أحدث تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 Toyor Aljanah على النايل سات والعرب سات

تتنوع الأقمار الصناعية التي تبحث قناة طيور الجنة حتى تصل إلى أكبر عدد من المشاهدين وأهم هذه الأقمار:

قناة طيور الجنة على النايل سات

القمر الصناعي : النايل سات

التردد : 11310

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

التردد على العرب سات

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11315

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

برامج القناة

أصبح الآن الكثير من أولياء الأمور يبحثون عن تردد قناة طيور الجنة في كافة مناطق الوطن العربي لأن الأطفال يهتمون بالمحتوى الذي تعرضه القناة.

ويجذب انتباه المتابعين ويشد الأطفال وتهتم القناة بأن يكون محتواها مناسب إلى أعمار الأطفال حيث نجد أن هذه القناة تبث برامجها على مدار اليوم بالكامل.

ومن أهم الأغاني المقدمة على قناة طيور الجنة هي:

أغنية يلا ننام.

أغنيه جننوني.

أغنية الباص البراء.

أغنية عمو مراد.

اغنية حميدو

تحدثنا فى هذا المقال عن تردد قناه طيور الجنة 2021 وتعرفنا على نبذة عن قناة طيور الجنة التي تم إطلاقها عام 2008 ، كما تناولنا ترددها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وتعرفنا على أهم البرامج التي تقدمها.