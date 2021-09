تردد شبكي واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2021 تنزيل أكثر من 1000 قناة بعد التحديث

تردد شبكي واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2021 تنزيل أكثر من 1000 قناة بعد التحديثات الأخيرة، تنزيل القنوات على القمر الصناعي نايل سات أصبح هو حديث الساعة في الآونة الأخيرة، ومن الصعب وجود تردد شبكي واحد لتنزيل جميع القنوات، ولكن تلك المعادلة تمكننا من تحقيقها لديكم اليوم من تتزيل أكثر من 1000 قناة والإشارة مرتفعة، تردد شبكي واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2021 تنزيل أكثر من 1000 قناة بعد التحديثات الأخيرة.

تردد شبكي واحد لتنزيل جميع القنوات

يتم الدخول إلى التركيب لتظهر قائمة الأقمار، يتم النقر على علامة إضافة من خلال الريموت كنترول والتي تظهر في جهاز الإستقبال، ثم تظهر قائمة إضافة قمر وتُترك زاوية القمر، اتجاة القمر شرق و الشريط KU كما هو، ولتنزيل جميع قنوات النايل سات عبر تردد واحد يتم النقر على OK، ليظهر هذا القمر ببياناته مُضاف في إعدادات الهوائي، يتم النقر على بحث أعمى ليظهر خيار البحث عن القنوات الغير مشفرة فقط يتم اختيار نعم، تختلف أنواع أجهزة الإستقبال ورغم ذلك فإن تلك الطريقة قادرة على تنزيل جميع قنوات النايل سات من كافة أجهزة الإستقبال.

تنزيل جميع قنوات النايل سات 2021

تظهر قائمة ? ( Do you want to super bind scan ( multistream تُترك لا، ثم تبدأ عملية البحث للحصول على كافة ترددات القمر، يُترك لبضع دقائق حتى ترى أكثر من 1000 قناة حديثة تم تنزيلها، وذلك بدون العبث تماماُ بالقنوات القديمة الموجودة على القمر الصناعي نايل سات، وبعد تنزيل الترددات الحديثة يتم البحث عن القنوات تردد يلو الأخر، ويقوم بتنزيل كل القنوات الخاصة بكل تردد على حدى، ثم يتم إعادة الخطوة السابقة وهكذا حتى تمام تنزيل جميع القنوات.

تنزيل 1000 قناة نايل سات 2021

تلك الطريقة هي الأسهل والأضمن لتنزيل جميع قنوات النايل سات الجديدة، حيث تستطيع تنزيل مجموعة ترددت في البداية ثم يقوم كل تردد بتنزيل الكثير من القنوات، وذلك بدون إدخال تردد يدوياً بل يقوم جهاز الإستقبال بتنفيذ كل هذه المهام أوتوماتيك، وذلك بدون العبث بقنوات النايل سات الموجودة لديك أو خسارتها بل يقوم بذلك قمر وهمي ثم يتم اضافة القنوات على جهازك، تردد شبكي واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2021 تنزيل أكثر من 1000 قناة بعد التحديثات الأخيرة.