نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة عين التعليمية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلق تردد قناة عين التعليمية 2021 من قبل وزارة التعليم السعودية بعد اعتماد نظام التعليم عن بعد في الآونة الأخيرة نظراً لتفشي جائحة كورونا المستجد ولمنع الاختلاط بين الطلاب حتى لا تنتقل العدوى بينهم، فهي تُقدم محتوى تعليمي بحت لمختلف المراحل التعليمية، حيث أنها تعتبر واحدة من ضمن قنوات عين التعليمية، لذا سوف نوضح لكم المزيد تابعونا.

نبذة عن قناة عين التعليمية

هي أحد القنوات التعليمية في المملكة العربية السعودية التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية لتقديم محتوى تعليمي للمرحلة الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، حيث توجد أكثر من 12 مجموعة من القنوات التعليمية الأخرى، فهي لديها جدول خاص بالمراحل الدراسية المختلفة لتعليم الطلاب والاستفادة من كل برامجها التعليمية.

مزايا قناة عين التعليمية

تتسم القناة بالعديد من المزايا الدراسية وهي:

تُقدم محتوى متنوع وخاصة بمختلف المراحل التعليمية في السعودية.

تسعى لتقديم محتوى بشرح وافي شامل لكافة النقاط الخاصة بكل درس على حدا.

تمتلك مجموعة من المعلمين ذات الكفاءة العالية في مختلف المواد.

تقدم محتوى تعليمي مجاني لكي يوفر استكمال الدراسة عن بعد.

توفر قنوات على اليوتيوب لكي يتم استرجاع الحصص المرغوب بها مرة أخرى.

لا تقتصر على المراحل الدارسية ولكن تشمل المراحل التعليمية الفنية أيضًا.

برامج قناة عين الدراسية

تقدم محتوى متنوع خاص بشرح مختلف المقررات الدراسية سواء الابتدائية أو الإعدادية والثانوية أيضًا.

تُقدم الجدول الخاص بكافة المراحل الدراسية للاستفادة بشكل أكبر من محتواها.

تردد قناة عين التعليمية على النايل سات والعرب سات

يُمكنك استقبال القناة على الأجهزة الخاصة بكم للاستفادة بكل ما تُقدمه القنوات من مقررات دراسية مختلفة شاملة لكافة المراحل التعليمية.

قناة عين على النايل سات

التردد: 11546.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة عين التعليمية على العرب سات

التردد: 12437.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان تردد قناة عين التعليمية وذكرنا لكم ترددها عبر النايل سات والعرب سات، ونرجو أن يكون نال إعجابكم، وفي حال الرغبة في الاستفسار عن أي أمر يُمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات.