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عمر شويل - جدة كيف اربح 400 دولار شهرياً من الإنترنت بدون رأس مال وبدون خبرة للمبتدئين، اليوم سوف نتعلم معاً طريقة يمكنك من خلالها تحقيق أكبر ربح من الإنترنت بدون الحاجة لخبرة أو رأس مال. وهناك مشكلتين تأتي دائماً في مجال الربح من الإنترنت الأولى أن أغلب مواقع ربح المال من النت المضمونة والموثوقة شهيرة، وهذا ما يجعل المنافسة في هذه المواقع كبيرة جداً؛ لذا فإن هذا يصعب الأمر على المبتدئين. أما المشكلة الثانية أن الأغلبية من المبتدئين في هذا المجال يبحث دائماً عن عمل ثابت مضمون الربح، وليس مجرد نسخ ولصق مع نتيجة وربح غير مضمون، واليوم نقدم لكم حل نهائي لتلك المشاكل التي تواجهك أثناء رحلتك في مجال الربح من الإنترنت.

كيف اربح 400 دولار شهرياً من الإنترنت

بيزنس وتجارة عبر الإنترنت مضمونة الربح بنسبة 100% مع قليل من الأفكار والاستراتيجيات، حيث انتشرت فكرة الكاش باك مؤخراً بشكل كبير في الشرق الأوسط والوطن العربي، ومن خلالها يمكنك شراء أي شئ من موقع أمازون عبر الموقع المختص بالتسويق ثم يمكنك الحصول على نسبة وهي مبلغ الكاش باك. ولكن هذا ليس هو العمل الذي سوف نقوم به، ولكننا اليوم سوف نقوم بعملية التسويق ذاتها والحصول على مبلغ العمولة، حيث أن موقع Yazing يقدم العديد من العروض التي يمكنك تسويقها والحصول على العمولة، ويتم سحب أرباحك على الفور بدون حد أدنى للسحب.

الربح من التسويق بالعمولة

يتميز هذا الموقع أنه مدعوم من علامات تجارية شهيرة ومنها dell العالمية التي تقدم أجهزة الكمبيوتر واللاب توب، لذا فإن هذا الموقع مضمون وموثوق في مجال الربح من الإنترنت. كل ما عليك هو الدخول إلى الموقع وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم التسجيل، كما يمكنك التسجيل بشكل مباشر عن طريق الفيسبوك، ليظهر عروض عدة من مواقع مختلفة كل ما عليك هو التسويق للعرض، وسوف نجد عروض متنوعة بحيث يمكنك الحصول على العمولة لكل عملية شراء، لتجد أن أرباحك قد تزيد عن 400 دولار شهرياً وقد تصل إلى أكثر من هذا المبلغ بكثير.

طريقة تحويل مبلغ العمولة

يتم إختيار العرض الذي تفضله ثم النقر على Promote it ثم يظهر الرابط الخاص بك، هذا الرابط إذا قام أي شخص بالشراء عن طريقه يتم تحويل مبلغ العمولة لحسابك على الفور، وبعدها تستطيع سحب أرباحك على الفور. طريقة السحب تكون عبر النقر على Edit Profile وفي خانة Account details، تجد الإيميل سواء كان باي بال أو بايونير يتم إدخال الإيميل وسوف تُرسل الحوالة عليه بمجرد تحقيق العمولة الأولى.