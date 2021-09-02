نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنزيل تردد قناة ssc 7 الرياضية السعودية الناقلة مباراة السعودية وفيتنام في تصفيات كأس العالم في المقال التالي
القنوات الرياضية السعودية الجديدة ssc أصبحت من أهم القنوات الرياضية العربية، والبحث عن تردد قناة ssc 7 الرياضية من أهم وأكثر الموضوعات التي يتم البحث عليها الآن، من قبل عشاق الأخضر السعودي المتشوق لرؤية منتخب المملكة الليلة في أولى مبارياته في تصفيات المرحلة النهائية للوصول لكأس العالم، المباراة منقولة حصرياً على قنوات الرياضية السعودية الجديد بصيغة sd العادية، حتى تتمكن كافة الجماهير السعودية مشاهدتها بالمجان، والقنوات الجديدة تنقل المباريات بجودة فائقة وباستخدام أحدث تقنيات البث الرقمي في العالم، فالقنوات تستخدم أجهزت بث قنوات mbc السعودية ذات الإمكانيات العالية، وفيما يلي تردد القناة على القمر الصناعي بدر سات.
تردد قناة ssc الرياضية السعودية الجديد
انطلقت القنوات السعودية الجديدة مع بداية الدوري السعودي للمحترفين هذا العام، وهي تتكون من 7 قنوات تحمل نفس الاسم ssc 1-2-3-4-5-6-7- يستمتع الجمهور العربي بالقنوات فهي لا تنقل مباريات المنتخب السعودي فقط بل تنقل أغلب المباريات، فهي تنقل مباريات المنتخب العراقي والسوري واللبناني ومعظم المنتخبات العربية الأسيوية، القنوات تبث حاليا على القمر الصناعي العربي بدر سات فقط، حالياً ولم تبث حتى الآن على القمر الصناعي المصري نايل سات وترددها على بد سات كما يلي.
موعد مباريات اليوم على قنوات ssc الجديدة
تردد قناة ssc الرياضية السعودية HD
أصبحت قنوات SSC من أكثر القنوات الرياضية العربية، بعد حصولها على حقوق بث جميع منافسات الاتحاد الأسيوي لكرة القدم لمدة 3 سنوات قادمة، لتكسر أحتكار قنوات بي إن سبورت لتلك الحقوق على مدار السنوات الماضية، القنوات منها الذي يبث بالمجان ومنها من يبث بمقابل أشتراك شهري، وتستعد القنوات لعمل نقلة نوعية في البث التلفزيوني فهي تستعد بالبث بتقنية 4K الجديدة على الموبايل، وفيما يلي تردد القنوات على النايل سات والقمر بدر سات.
تردد قنوات SSC SPORTS HD
|القمر الصناعي
|بدر سات
|تردد القناة
|11747
|معامل الترميز
|27500
|معامل الاستقطاب
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
حقوق قنوات SSC الحصرية
جميع مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهي البطولة الرئيسية للقناة، جميع مباريات تصفيات كأس العالم للمنتخب السعودي والعديد من المنتخبات العربية الأسيوية، كأس ملك السعودية، مباراة السوبر السعودي والعديد من المنافسات الأسيوية مثل دوري أبطال أسيا.
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