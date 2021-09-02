طريقة شحن شدات ببجي 2021 بطريقة رسمية ستحصل على 50 ألف شدة

شحن شدات ببجي انتشرت لعبة Pubg على نطاق واسع، حيث جمعت أكثر من 400 مليون لاعب في جميع إنحاء العالم، وهم من محبي اللعبة الأكثر شهرة على الإطلاق، حيث تساعد شدات PUBG أو ما يسمى بـ UC، وهي عبارة عن العملة الرقمية في اللعبة، يسعى اللاعبين في الحصول عليها لشراء الأسلحة التي تساعدهم على الفوز في اللعبة وكذلك الملابس والمركبات.

شحن شدات ببجي

ما هي طريقة شحن شدات ببجي للأندرويد والآيفون، عادةً ما تنفق أموالاً حقيقية من خلال حسابات Visa و PayPal داخل اللعبة نفسها، ويمكن أيضًا شحن شدات الببجي عن طريق الحساب الخاص بك على Google Play أو الحساب الخاص بك على App Store، وإليك شحن UC ببجي مجانا وذلك من خلال:

إنشاء حساب خاص على منصة “Idle Empire”.

عليك القيام بالإجابة على العديد من الاستطلاعات المدفوعة على المنصة.

يمكن للاعبين أيضًا شحن شدات مجانًا من خلال مشاهدة الفيديو، ويمكن للخصومات كما تكتمل وتستبدل النقاط التي تربحها سريعاً من لعبة PUBG.

توفر منصة “Idle Empire” شدات مجانية لـ PUBG عن طريق استخراج بطاقات هدايا Google Play أو بطاقات هدايا iTunes من النظام الأساسي.

يمكن للاعبين استخدام نقاط متجر التطبيقات للاعبين للحصول على شدات ببجي PUBG على منصة “Idle Empire”، والتي وفرت للاعبين أكثر من 1.2 مليون دولار أمريكي منذ عام 2015.

شحن شدات ببجي عن طريق رصيد الهاتف

يوجد الكثير من الأشخاص الذين لا يملكون أو لا يتوفر لديهم وسائل دفع إلكترونية، ولكن هناك طريقة لتحويل الشدات من خلال رصيد الهاتف المحمول، وهذه إحدى الطرق التي لا يعرفها كثير من اللاعيبين، ولهذا السبب يتحولون إلى أشخاص آخرين لشحن حساباتهم، عادةً ما يكون هذا هو المكان الذي يحق لهم فيه الاحتيال والسرقة، أو قد يُطلب منهم دفع الكثير من المال.

طريقة الحصول على UC

حيث يوجد طريقة من خلال رصيد هاتفك، ويتم ذلك من خلال العديد من المواقع التي لديها شراكات ومعاملات مع شركات الاتصالات أو يمكنك من خلال خدمة فوري. كما يوجد موقع يتيح لك هذه الخدمة لشحن ال UC من خلال رصيد الهاتف وهو midasbuy pop-up centre كل ما عليك فعله هو إدخال IP الخاص بحسابك، ثم وضعه على موقع الويب واختيار “الشحن من خلال الهاتف”، حيث ستتلقى رسالة نصية لتحديد عدد الشدات المراد تحويلها إلى حسابك.