نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “السعودية VS فيتنام” تردد قناة SSC7 الرياضية الناقلة للمجموعة (ب) تصفيات كأس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة SSC7 الرياضية الجديدة الناقلة للعديد من المباريات السعودية والدوريات القارية، حيث تم إطلاق مجموعة القنوات الرياضية الجديدة تحت هذا المسمى لتكون ذات طابع مميز وجديد في تاريخ الكرة السعودية، حيث تسعى مجموعة القنوات الارتقاء بالمحتوى الخاص بها بين الحين والآخر لتكون بأفضل تقنية عالية الوضوح والنقاء، وتقوم بنقل العديد من المباريات والتصفيات الإقليمية والعالمية.

مباريات تصفيات كأس العالم 2022

المباراة مباراة فريقي السعودية وفيتنام البطولة المجموعة (ب) الجولة الأولى من تصفيات كاس العالم 2022 الموعد والتوقيت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. الملعب ملعب “مرسول بارك” في الرياض. القنوات الناقلة قناة SSC7 السعودية الرياضية المتخصصة

حيث يخوض الفريق السعودي مباراة هامة وحاسمة أمام نظيره الفيتنامي بالرغم من ظن الكثيرين بسهولة هذه المباراة، حيث تأتي خطورتها في انها مباراة حاسمة، يتأهل فيها الفريق للدرجة الأعلى، ويخشى الفريقين من المفاجآت اليوم بالرغم من إقامة المباراة على ارض الفريق السعودي، ملعب مرسول بارك في مدينة الرياض، إلا أن الفريق الفيتنامي متدرب بشكل جيد تحت القيادة الجديدة له وفيه لاعبين لا يستهان بهم، وقد قام كلا الفريقين بالتمرن الجيد للقاء اليوم، وتون مباراة اليوم حماسية وحاسمة ولذلك يتابعها جماهير كرة القدم الأسيوية والمتابعين لتصفيات كاس العالم لمونديال قطر 2022ن ويترقب المشجعين السعوديين أداء جيدا من فريقهم الوطني.

مباراة “السعودية VS فيتنام”

يلتقي الفريقين اليوم في مباراة هامة وكبيرة، حيث يرغب الفريق الأخضر في الاستحواذ على النقاط الثلاث في الجولة الأولى من المرحلة الأخيرة من التصفيات، تصفيات كاس العالم 2022، ويرغب مدرب الفريق الفرنسي هيرفي رينارد أن يحصل فريقه على النقاط الثلاث لتكون الجولة المقبلة أسهل عليه ويتحمس في اللقاء المقبل ويقل الضغط عليه.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام” تردد قناة SSC7 الرياضية “

أعلنت مجموعة قنوات اس اس سي السعودية أن قناة SSC7 هي التي تقوم بنقل المباراة الليلة بتقنية اتش دي عالية الوضوح والنقاء، ويتم نقل المباراة أيضا عبر منصة شاهد وجهاز استقبال GOBX، وللقناة ترددين على نايل سات وأيضا على عرب سات بالتردد التالي:

تردد القناة على قمر نايل سات التردد على قمر عرب سات القمر الصناعي: نايل سات.

التردد المطلوب: 12523.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

معدل الترميز: 27500. القمر الصناعي :عرب سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز : 27500.

وقامت مجموعة القنوات التي تتبع لها قناة اليوم الرياضية بالتأكيد على أهمية المباراة اليوم بإطلاق البيان التالي: