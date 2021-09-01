متى يتم إصدار أيفون 13 ومزايا الهاتف الجديد

متى يتم إصدار أيفون 13، تتميز هواتف أيفون بأنها تُقدم بخصائص مختلفة لا توجد في الهواتف النقالة الأخرى، وتقوم شركة آبل المسئولة عن تصنيع هواتف أيفون بتقديم هاتف جديد كل عام بمزايا وخصائص رائعة مختلفة عن الهاتف القديم وللشركة صيت كبيرة في جميع أنحاء العالم، ومع الإعلان عن هاتف أيفون 13 الجديد المنتظر ازداد البحث عن موعد الإعلان عن الهاتف والرغبة في معرفة مزايا IPhone 13 الجديد.

موعد إصدار هاتف أيفون 13

وفقًا للمعلومات المتاحة حاليًا وجد أن شركة آبل قد صممت أربع نسخ جديدة من هاتف أيفون 13 وهي النسخة العادية من الجهاز ونسخة ميني ونسخة برو ونسخة برو ماكس، ولكل نسخة من تلك النسخ سعرها الخاص بها ومميزاتها التي تختلف عن النسخ الأخرى مثل مساحة الذاكرة الداخلية وجودة الكاميرا، كما أنه من المتوقع أن تقوم شركة آبل بالإعلان عن هاتف أيفون 13 بجميع نسخه الجديدة في السابع عشر من شهر سبتمبر الحالي 2021، بالإضافة إلى أنه يوم 30 من سبتمبر سيكون هو الموعد المحدد للإعلان عن سماعة آبل اللاسلكية.

مواصفات هاتف أيفون 13 الجديد

وكنا ذكرنا فإن شركة آبل تقوم بتوفير نسخة جديدة من هواتف أيفون كل عام بمجموعة جديدة من الخصائص والمواصفات المختلفة عن النسخة القديمة من الهاتف، ونجد أن خصائص هاتف أيفون 13 الجديد هي:

جودة أفضل في الصورة وتحسين الألوان بسبب استخدام فلتر جديد. ميزة جديدة في الهاتف وهي وضع العمود الفقري. كما وتم إتاحة دعم إخراج الفيديو بالهاتف. تم إضافة ميزة جديدة للخوارزميات تحسن قدرة الماسح الضوئي عند قراءة البيانات. تقنية عالية عند تصوير فيديو ذو جودة عالية بتقنية ProRes. تم تحديث خاصية قراءة البصمة والتي تقل دقتها مع الوقت. معالج هاتف أيفون 13 يبلغ 5 نانومتر وهو A15. سعة البطارية كبيرة.

سعر IPhone 13 الجديد

أما عن سعر الهاتف فهو: