نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط التسجيل في منصة أضواء سناب شات 2021 في المقال التالي
خطوات وشروط التسجيل في منصة أضواء سناب شات 2021 سوف نتعرف على ذلك خلال هذا المقال، فهناك الكثيرين يرغبون في معرفة الطريقة الصحيحة للتسجيل في منصة الأضواء، حيث تعتبر من أشهر المنصات التابعة لتطبيق سناب شات والذي يعد واحدة من ضمن أشهر التطبيقات التي يستخدمها الأشخاص في مختلف دول العالم، فهو تم إطلاقه في 2011م، واليوم سنتعرف سويَا على المزيد تابعونا.
خطوات وشروط التسجيل في منصة أضواء سناب شات 2021
يرغب الكثيرين في التسجيل عبر منصة أضواء كما يودون معرفة الشروط اللازمة للتسجيل وسوف نوضح لكم فيما يلي:
خطوات التسجيل في منصة أضواء سناب شات 2021
يُمكنك التسجيل عبر منصة أضواء بكل سهولة ويُسر عن طريق اتباع التالية:
- الاتجاه إلى تطبيق السناب شات مباشرة الموجود على أجهزتكم.
- النقر على خانة الكاميرا ثم توجه لألبوم الكاميرا.
- اختيار الألبوم المراد تسجيله في منصة الأضواء التابع لتطبيق السناب الشات..
- ستظهر لك شاشة جديدة بها العديد من الخيارات ومنها منصة أضواء.
- النقر على المنصة وسوف تظهر لك سياسية الشروط لكي تتعرف عليها قبل التسجيل.
- قم بقراءتها بشكل جيد ثم أنقر على حسنًا.
- قم بإضافة موضوع لمقطع السناب الذي ترغب بتسجيله ومن الأفضل وضع هشتاق لجانب العنوان.
- أنقر على خانة إرسال وسوف يتم التسجيل في المنصة بنجاح.
شروط التسجيل في منصة الأضواء
توجد العديد من الشروط التي لابد من توافرها لكي تسجل في منصة أضواء وهي:
- لابد أن يتجاوز عمر المستخدم للمنصة 13 عام وبعض الدول تتطلب 16 عام مثل ألمانيا، وإيرلندا، وفرنسا.
- ضرورة عدم الاعتداء على حقوق الأشخاص الآخرين ويتم ذلك عن طريق اقتصار النشر على المحتوى الخاص بالمستخدم فقط.
- يشترط الالتزام بجميع الإرشادات الخاصة بالموقع وعدم خداع الآخرين.
- مراعاة أن تكون مقاطع الفيديو عمودية.
- لابد من الابتعاد عن بيع أو طلب المنتجات أو خدمات.
- يلزم عدم إرسال السنابات المدفوعة الثمن أو ذات الرعاية الخاصة.
- ضرورة التحقق من سناب الأعمال.
- المنصة لا تسمح بالتعامل في الأسلحة أو الكحول أو التبغ.
- لابد من أخذ لقطات فنية مع مراعاة ما يلي:
- أن يكون فيديو عمودي وألا تقل نسبة أرتفاعه عن (3:4).
- الحد الأدنى للدقة الأفقية (640 بكسل).
- ضرورة مراعاة اكمال المحتوى الإطار الكامل بدون تنسيق (letterbox).
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