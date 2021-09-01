خطوات وشروط التسجيل في منصة أضواء سناب شات 2021 سوف نتعرف على ذلك خلال هذا المقال، فهناك الكثيرين يرغبون في معرفة الطريقة الصحيحة للتسجيل في منصة الأضواء، حيث تعتبر من أشهر المنصات التابعة لتطبيق سناب شات والذي يعد واحدة من ضمن أشهر التطبيقات التي يستخدمها الأشخاص في مختلف دول العالم، فهو تم إطلاقه في 2011م، واليوم سنتعرف سويَا على المزيد تابعونا.

خطوات وشروط التسجيل في منصة أضواء سناب شات 2021

يرغب الكثيرين في التسجيل عبر منصة أضواء كما يودون معرفة الشروط اللازمة للتسجيل وسوف نوضح لكم فيما يلي:

خطوات التسجيل في منصة أضواء سناب شات 2021

يُمكنك التسجيل عبر منصة أضواء بكل سهولة ويُسر عن طريق اتباع التالية:

الاتجاه إلى تطبيق السناب شات مباشرة الموجود على أجهزتكم.

النقر على خانة الكاميرا ثم توجه لألبوم الكاميرا.

اختيار الألبوم المراد تسجيله في منصة الأضواء التابع لتطبيق السناب الشات..

ستظهر لك شاشة جديدة بها العديد من الخيارات ومنها منصة أضواء.

النقر على المنصة وسوف تظهر لك سياسية الشروط لكي تتعرف عليها قبل التسجيل.

قم بقراءتها بشكل جيد ثم أنقر على حسنًا.

قم بإضافة موضوع لمقطع السناب الذي ترغب بتسجيله ومن الأفضل وضع هشتاق لجانب العنوان.

أنقر على خانة إرسال وسوف يتم التسجيل في المنصة بنجاح.

شروط التسجيل في منصة الأضواء

توجد العديد من الشروط التي لابد من توافرها لكي تسجل في منصة أضواء وهي: