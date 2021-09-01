”EIM” تكشف عن أسعار ومواصفات رينو ميجان 2022

استمرارا في سعيها لتقديم أحدث طرازات السيارات للسوق المصرية، تستعد الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM الوكيل الحصري لسيارات رينو في جمهورية مصر العربية لإطلاق أحدث طرازات رينو ميجان الجديدة، والتي شهدت اقبالا كبيرا من عشاق العلامة، وذلك تمهيدا لظهور السيارة في السوق المصري قريبا، عقب تدشينها خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بفندق ماريوت مينا هاوس بالقرب من سفح الأهرامات بالجيزة وإعلان الشركة للمواصفات النهائية للسيارة والتي سيتم تسليمها للعملاء طبقا لأولوية التسليم سوف تكون حسب أولوية طلب الحجز.

وتعزز العلامة الفرنسية مكانتها بمصر وتأكد ريادتها في سيارتها الأشهر ميجان في الشكل الجديد للفئة السيدان، والتي تخلق حالة من المنافسة القوية بينها وبين مثيلتها من السيارات في نفس فئتها، والتي تسعى رينو من خلال سيارتها الجديدة اثبات انها دائما الاختيار الأفضل لمحبي السيارات الأوروبية ذات التصميم العصري، الأداء القوي، والاعتمادية منقطعة النظير.

بخطوطها الانسيابية تحمل رينو ميجان الوجه الجديد لعلامة رينو، بمقدمة هجومية تنذرك بأداء قوي، وشكل جانبي يعكس ملامح وحجم السيارة الرياضي، وتصميم خلفي أنيق يخطف الأنظار.

توفر السيارة خيارين من المحركات التي تضمن الأداء الرياضي والتوفير في استهلاك الوقود، حيث تأتي رينو ميجان الجديدة بمحركها الشهير سعة 1600 سي سي بقوة 115 حصان، يتصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT، ولأول مرة سوف تتوفر ميجان أيضًا بمحرك جديد كليًا سعة 1300 سي سي، مزود بشاحن توربيني يولد قوة 150 حصان متصل بناقل حركة رياضي ذو 7 سرعات ثنائي التعشيق Dual Clutch. وبالنسبة للتجهيزات فكما عودتنا الشركة الفرنسية على توفير أحدث التكنولوجيات والإمكانيات بأفضل قيمة ممكنة، لتؤكد وتصر على مكانتها المميزة بين المنافسين في توفير المعادلة الصعبة لتوفير الأداء القوي والإمكانيات مقابل القيمة، مع اعتمادية يشهد بها عملاء رينو، حيث تتوفر رينو ميجان الجديدة بـ 4 فئات مختلفة لتلبي احتياجات كل عملائها.

تبدأ ميجان بالفئة الأولة المزودة بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 115 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، مع تجهيزات أساسية مثل التحكم بالنظام الصوتي من عجلة القيادة، وخاصية ربط الهاتف بالسيارة عن طريق البلوتوث، هذا بالإضافة الى أفضل عوامل الأمان حيث يتوفر بها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي مع فرامل مانعة للأنغلاق ABS، برنامج حفظ توازن السيارة إلكترونيًا ESP وبرنامج المساعدة على المرتفعاتHSA، وتتوفر أيضا بحساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب وإضاءة نهارية LED تعمل عند تشغيل المحرك، مثبت ومحدد سرعة وشاشة عدادات ديجيتال مقاس 4.2 بوصة.

والفئة الثانية مزودة أيضًا بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 115 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، وتزيد عن الفئة الأولي بجنوط رياضية مقاس 16 بوصة، حساسات ركن أمامية، عجلة قيادة مكسوة جلد، تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي النطاق، نظام ملاحة من خلال شاشة مقاس 7 بوصة تعمل باللمس وتدعم هواتف أبل وأندرويد، بالإضافة إلى نظام دخول السيارة وتشغيل المحرك بدون مفتاح (كارت رينو الذكي).

أما الفئة الثالثة تأتى بنفس مواصفات الفئة السابقة ولكن يميزها المحرك الجديد سعة 1300 سي سي المزود بشاحن توربيني يولد قوة 150 حصان متصل بناقل حركة رياضي ذو 7 سرعات ثنائي التعشيق Dual Clutch.

الفئة الرابعة-1.3L Turbo Signature Turbo: ٣٨٤،٠٠٠ ج.م

وأخيرا الفئة الرابعة تأتى أيضًا بمحرك سعة 1300 سي سي المزود بشاحن توربيني يولد قوة 150 حصان متصل بناقل حركة رياضي ذو 7 سرعات ثنائي التعشيق Dual Clutch، بالإضافة إلى جنوط رياضية مقاس 17 بوصة، 6 وسائد هوائية ستائرية وجانبية، مصابيح أمامية بنظام Full LED System، فتحة سقف بانوراما، حساس لفتح الشنطة أوتوماتيكيا، نظام ملاحة بشاشة مقاس 9.3 بوصة بالاضافة الى كاميرا خلفية، شاشة عدادات ديجيتال مقاس 10.2 بوصة وإضاءة داخلية متعددة الألوان، مع خاصية اختيار وضع القيادة (رياضي/ مريح / اقتصادي)، فرامل يد كهربائية مع خاصية Auto Hold.