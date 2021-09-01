نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية الجديد نايل سات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا اليوم 01\09\2021 في المقال التالي
تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية الجديد 2021 على نايل سات، من أكثر الترددات بحثاً على شبكة التواصل الاجتماعي وعبر محركات البحث المختلفة، وتعد قناة ON Time Sports من أهم وأشهر القنوات الرياضية في مصر والوطن العربي، لما تقدمه من محتوى رياضي ممتع ونقلها للعديد من المسابقات المحلية والقارية بشكل حصري على شاشتها فقط، وتعمل القناة بأحدث أجهزة للبث على مستوى العالم لكي تقدم لمتابعيها المباريات الرياضية والبرامج، في أفضل صورة وأنقى صوت وبأحدث تكنولوجيا ممكنة، لذلك تتمتع القناة بنسبة مشاهدة عالية جداً، ويبحث عن ترددها الكثير من محبي الساحرة المستديرة كرة القدم، ومحبي الدوري المصري والبطولات المحلية ومتابعي المنتخب المصري لكرة القدم، والذي سوف يخوض أولى جولاته اليوم على استاد الدفاع الجوي ضد أنجولا، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز تردد قناة أون تايم سبورت نايل سات.
تردد قناة أون تايم سبورت
في مفاجئة سارة لمتابعي كرة القدم المصرية، تمكنت شبكة قنوات ON Time Sports من الحصول على حقوق بث جميع مباريات منتخب مصر لكرة القدم، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وسيكون البث أرضي وفضائي عبر القناة، لذلك ازداد البحث بصورة ملحوظة مع اقتراب موعد مباراة مصر وأنجولا في التصفيات.
تردد قناة أون تايم سبورت نايل سات
|القمر
|نايل سات
|التردد
|11861
|الاستقطاب
|رأسي
|الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6\5
موعد مباراة مصر وأنجولا
يستضيف استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس بالقاهرة اليوم الأربعاء الموافق 01\09\2021، ضربة البداية للمنتخب المصري في حلم الوصول إلى كأس العالم بقطر 2022، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويقام في نفس التوقيت مباراة ليبيا ضد الجابون في نفس التصفيات ونفس المجموعة، ليصعد فريق واحد فقط للتصفيات النهائية.
طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال
ازداد التساؤل عن كيفية تنزيل قناة ON Time Sports على جهاز الاستقبال “الريسيفر”، والأمر سهل وبسيط جداً حيث يتم ضبط القناة بعدة خطوات بسيطة وهذه الخطوات كالتالي:
- النقر على أيقونة “MENU”.
- الضغط على أيقونة “تركيب” من ريموت الريسيفر.
- النقر على زر “إضافة قناة”.
- إدخال التردد كما هو موجود بأعلى المقال.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية الجديد نايل سات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا اليوم 01\09\2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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