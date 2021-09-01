أيفون 13 برو ماكس الوردي الجديد بالأسواق بموعده بألوان ومواصفات رائعة

أيفون 13 برو ماكس الوردي في الأسواق بالموعد المحدد من شركة أبل العالمية . حيث مواصفات أيفون 13 برو ماكس منها العديد لأول مرة يتم وضعها في الهاتف . كذلك أيفون 13 برو ماكس الجديد متعدد الخصائص في خاصية الاستشعار الموضوعة بالكاميرا . بجانب ذلك يتمتع الهاتف الجديد بتقنية حديثه علي المعالج الرسومي الخاص به . كما تتميز ألوان أيفون 13 برو Max بجانب اللون الوردي بخمسة ألوان أخري معه . أيضاً تم تصنيع الهاتف من خامات قوية سواء الخاصة بشاشة الهاتف أو هيكله الخارجي . بجانب ذلك الأيفون الوردي 13 بوزن أخف هذه المرة مع سمك أقل من كافة النسخ السابقة من أيفون .

أيفون 13 برو ماكس الوردي ومعلومات عديده عن النسخة الجديدة

ذلك الهاتف الجديد من شركة أبل تم تداول معلومات عديدة عنه من خلال ألتويته الخاصة بحساب أبل . أشارت الشركة إلي أن أيفون 13 برو الوردي تم تصنيع الشاشة الخاصة به من الزجاج الياقوت القوي الصلب ذات قدرة تحمل عالية . كذلك أيضاً أيفون 13 الجديد بشكل انسيابي جاذب لأنظار كافة مستخدمي هواتف أيفون . كما أن أيفون 13 برو ماكس الجديد يحتوي علي تقنية حديثه لأول مره بالهاتف وهي BACIFIC BLUE . بجانب تلك الخاصية الجديدة بالهاتف في شاشته وهي PROMOTION 120 . كذلك بجانب تلك التصريحات عن مواصفات الهاتف هناك العديد منها التي سنتعرف عليها بالمقال خلال السطور القادمة .

مواصفات عديدة في الأيفون الوردي 13 الجديد من أبل

يطرح الهاتف الجديد iphone 13 pro Max بمستشعر بصمة وضع في شاشة الهاتف .

كما يحتوي أيضاً علي فتحة كاميرا صممت من شركة أبل بشكل أصغر من الهواتف السابقة .

كذلك يحتوي أيفون 13 برو الوردي علي تقنية مضافة مع المستشعر لأول مرة وهي LIDAR .

علي تقنية مضافة مع المستشعر لأول مرة وهي LIDAR . صممت شركة أبل الهاتف الجديد ليكون داعماً لكافة شبكات الاتصال من 2G إلي الجيل الخامس 5G .

كما تم وضع تقنية A15 BIONIC وهي خاصية جديدة تدعم الشريحة السريعة في أيفون .

الماسح الضوئي في أيفون 13 برو ماكس الجديد بتنقية 6.1 مع خاصية حديثه SUPER RETINA XDR .

بتنقية 6.1 مع خاصية حديثه SUPER RETINA XDR . ذلك بجانب تصنيع شاشة الهاتف من الزجاج الياقوتي الصلب المتحمل الصدمات الشديدة .

تقنية المستشعر 120 هرتز الخاصة ببصمة الأصبع للمستخدم وهي بمعدل أعلي هذه المرة .

كذلك تأتي كاميرا الهاتف تلك المرة بتقنية عالية جداً في تصوير الفيديوهات وهي 8K .

ستة ألوان تطرح في أيفون 13 برو الوردي

أيفون 13 برو ماكس الوردي هو اللون الأول من الألوان . يأتي هاتف iphone 13 pro Max باللون الأخضر الليلي . كما يطرح باللون الثالث المميز جداً وهو الأسود . ذلك بجانب اللون الرابع من أيفون الجاذب لأنظار المستخدمين وهو اللون الأحمر . تلك الألوان الأربعة من أيفون 13 برو ماكس الجديد بجانب اللون الذهبي . كما يطرح الهاتف بلون مميزاً جداً ومرغوب في ألوان الهواتف وهو اللون الأزرق الداكن . تم طرح الهاتف بتلك الألوان السابقة حتي تترك مساحة الحرية في الاختيار للمستهلك حسب رغبته .

المواصفات الأخري في هاتف الأيفون الوردي 13

يطرح أيفون 13 برو الوردي في الأسواق مقارباً للشكل السابق من أيفون 13 .

في الأسواق مقارباً للشكل السابق من أيفون 13 . كما حجم الطول للهاتف هذه المرة 160.8 والعرض له 87.1 والعمق الخاص به 7.5 ملم .

تلك المساحة الخاصة بشاشة الهاتف الجديد تحتل المساحة الأكبر لتصل إلي 87.4 من مساحة الهاتف .

كذلك تحتوي شاشة هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد علي تقنية SUPER RETINA OLED و 6.8 بوصة .

علي تقنية SUPER RETINA OLED و 6.8 بوصة . تلك التقنية الحديثة جداً الموضوعة في شاشة هاتف أيفون وهي تقنية IB الحصرية لشركة أبل العالمية .

كافة المواصفات السابقة بجانب بكسلات الشاشة بمقاييس 2532*1170 بتناسب مقاييس 19.5.9 بكل نقطة لها .

مميزات متعددة في هاتف iphone 13 pro Max

يطرح هاتف أيفون 13 برو الوردي بتقنية الحماية القوية في الهاتف وهي OLIOPHOBIC . تلك الخاصية الرائعة خاصية اللمس تحتوي علي خصائص عديدة تم وضعها بها من أبل . كذلك تحتوي الشاشة علي خصائص لأول مرة بها وهي DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT . كما أضيف مميزات متعددة في أيفون 13 برو ماكس الجديد بخاصية الاستشعار وهي التقارب ، البوصلة ، البارومتر ، التسارع تلك الخاصية القوية الرائعة في الهاتف الجديد الخاصة بالتعرف على وجه مستخدم الهاتف وهى FACE ID . يحتوى الهاتف هذه المرة على معالج قوى جداً سداسي النواة والمعالج الرسومي المضاف أليه تقنية GPU . كما أضيف تقنية بمعدل أعلي مما سبق علي المعالج الرسومي في أيفون ليعمل بشكل أقوي وهي APPLE GPU .

سعة التخزين التي يطرح بها الهاتف الجديد الأيفون الوردي 13

تطرح شركة أبل ثلاث مساحات لهاتف أيفون 13 برو الوردي الأولي 512GB مع ذاكرة عشوائية 6GB .

الأولي 512GB مع ذاكرة عشوائية 6GB . كما يطرح الهاتف بمساحة ثانية كبيرة في الهاتف الجديد وهي 256GB مع ذاكرة عشوائية 6GB .

تلك المساحتين مع مساحة ثالثة أخري من أبل وهي مساحة 128GB أيضاً بذاكرة عشوائية 6GB .

سعر الهاتف الجديد من شركة أبل

سعر أيفون 13 برو ماكس بالسعر العالمي من أبل هو 1055 دولار أمريكي . كما يطرح الهاتف الجديد من أبل داخل السعودية بسعر 5500 ريال سعودي . كذلك تحدد سعر أيفون 13 برو ماكس الوردي لجمهورية مصر العربية بسعر 25500 جنيه مصر . تلك أسعار الهاتف الجديد أما باقي دول العالم تتحدد بناءً علي سعر الدولار وما يقابلها بعملة الدولة المحلية .

مميزات أخري أخير في جوال أيفون 13 برو ماكس

الصوت الخاص بتشغيل الميديا بالهاتف يحتوي علي خاصية STERIO .

كما يحتوي أيفون 13 برو ماكس الجديد علي دعمه لخاصية NFC .

علي دعمه لخاصية NFC . كذلك بجانب أيضاً أن الهاتف بميزة رائعة وهي خاصية منع الضوضاء المحيطة .

كما أضيف للهاتف الجديد الخاصية ذات الميزة الرائعة وهي الدفع بشكل إلكتروني من خلال بطاقات VISA .

يطرح الهاتف الجديد بمقاومة للماء تحت عمق يصل إلي 6 أمتار وأيضاً مقاوماً للغبار .

كذلك خلفية الهاتف والواجهة له تتمتع بمادة الفولاذ القوية تلك المادة المقاومة للصدأ .

أيفون 13 برو ماكس الوردي الجديد من شركة أبل وتم عرض المواصفات العديدة . تلك المواصفات الموضوعة بالهاتف منها ما كان موجوداً ومنها لأول مرة في أيفون 13 برو ماكس الوردي . كما تم عرض سعر أيفون 13 برو ماكس بالسعودية ومصر والسعر العالمي . كذلك تم عرض مميزات أيفون 13 برو ماكس الجديد الموضوعة بالهاتف لأول مرة . ذلك الموعد الذي يتم طرح الهاتف بالأسواق هو شهر سبتمبر القادم .