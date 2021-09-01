نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق موقع سوق دوت كوم في مصر وإطلاق موقع أمازون ورسالة مهمة للمشتريات التي تمت على الموقع 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة غلق موقع سوق دوت كوم وإطلاق موقع أمازون الشركة الأم، هي من الأمور التي أثارت إهتمام الجميع منذ ساعات قليلة، حيث أنه عند دخول الزوار والعملاء على الموقع تظهر لهم رسالة تفيد بأن موقع سوق تم غلقه مؤقتاً فقط لأعمال الصيانة، حيث أنه قام الموقع بطمئنة العملاء وجميع من قاموا بعمل مشتريات فعلية على الموقع، حيث أن موقع سوق من المتاجر حسنة السمعة لدى عملاءها، ولذلك يجد الموقع أقبال كبير من المشتركين المتفاعلين على الموقع، ولكن ما مصير المشتريات التي تمت على الموقع قبل إغلاق الموقع للصيانة، أو بالفعل إذا تم إغلاقه وإطلاق موقع أمازون بشكله الجديد؟.

إغلاق موقع سوق دوت كوم وإطلاق موقع أمازون بمصر 2021

غلق موقع سوق دوت كوم من الأشياء التي صرح عنها سوق، حيث أنه أوضحت الشركة منذ فترة قريبة أنها ستغير علامتها التجارية من سوق دوت كوم:

إلى العلامة التجارية الخاصة بموقع أمازون، وأيضا أمازون من الشركات المتخصصة في التجارة الإلكترونية، على أنه ستكون العلامة التجارية للموقع في البيع والشراء هي علامة شركة أمازون.

ومن الأشياء التي صرحت بها شركة أمازون هو طلب وظائف جديدة بها في الأقسام التكنولوجية، والخاصة أيضاً ببرمجيات الشركة التجارية، وصرحت الشركة أنه على من يريد التقدم للوظائف المتاحة بشركة أمازون يقوم بالدخول على الموقع الرسمي لأمازون وتقديم طلب للوظائف.

إطلاق شركة أمازون بمصر قريباً بدلاً من سوق وماذا يحدث بالمشتريات التي تمت على موقع سوق؟

مما فاجأ زوار موقع سوق عند فتح الموقع لإتمام الشراء أو لإضافة عملية شراء جديدة هو غلق الموقع، حيث أنه يصطدم الزائر برسالة تفيد ” يشهد الموقع حاليا عمليات صيانة وتحسينات، ولن يؤثر ذلك على طلبك الفعال، أو مرتجعاتك أو مبالغك المستردة”.

كما أنه إعتذرت الشركة أيضاً بإزعاجها للعملاء بسبب هذا الغلق للموقع، حيث أنه كما قال الموقع كل أعمال الصيانة هذه لن تؤثر على المشتريات كما ذكرنا، ولن يتم تغيير شئ من المعاملات التي تمت سابقاً.