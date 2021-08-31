نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر iphone 13 وموعد نزول الايفون الوردي الجديد في السعودية اهم مميزاته وعيوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم سعر iphone 13 وموعد نزول الايفون الوردي الجديد في السعودية ، يقوم الكثير من عاشقي أجهزة جوالات ايفون ، من شركة ابل العالمية من جميع أنحاء العالم وخاصة مواطنين المملكة العربية السعودية ، بالبحث عن متي سوف يكون موعد نزول ايفون 13 في السعودية ، كذلك وجد الكثير من التسريبات علي مواقع التواصل الإجتماعية المختلفة ، مجموعة من المعلومات حول مواصفات iphone 13 الجديد 2021 ، وتوقعات حول كم يكون سعر iphone 13 في الأسواق السعودية وأيضا هناك تسريبات حول عيوبة المتوقعة ، كذلك وجد ايضا تسريبات مصرح بها من قبل ، المحلل مينج تشي كو حول مجموعة العواتف الذي تقوم شركة ابل بطرحها في جميع الأسواق العالمية ، وفي أسواق الدول العربية حيث شملت المجموعة الجديدة أربعة طرازات من جوال ايفون 13 الجديد ، وهما ايفون 13 ميني وايفون 13 وايفون 13 برو وجوال ايفون 13 برو ماكس .

وهذا بناءا علي ما جاء من شبكة cnet حيث ذكر أيضا أن iphone 13 ، جاء بأكبر ذاكرة عشوائية قد وجدت حتي الأن في جميع هواتف شركة ابل ، يأتي جوال ايفون بالكثير من المميزات والقليل من العيوب ، ومن خلال الأسطر القادمة سوف نعرض لكم جميع مواصفات وسعر ايفون 13 في السعودية تابعوا.

كم سعر iphone 13 في السعودية

كذلك وجدت توقعات مسربة حول سعر ايفون 13 الجديد في أسواق السعودية والأسواق العالمية أيضا وهي :

سعر جوال ايفون 13 في السوق المصري يصل إلي 17.240 جنية مصري.

سعرجوال ايفون 13 الجديد في المملكة العربية السعودية قد يصل إلي 4125 ريال سعودي .

كذلك يصل سعر الجوال الايفون الجديد في أسواق دولة الأمارات إلي 4030 درهم .

أسعار الايفون في الأسواق العالمية وصل إلي 1099 دولار أمريكي .

مميزات ايفون 13 الجديد

جاءت مساحته ألتخزينه تصل إلي ثمانية جيجا رام ، وهذا مساحة جيدة جدا ولا تجعلك تحتاج إلي مساحة تخزين خاريجية . يمكنك من خلال جوال ايفون 13 قياس ضغط الجو بسهولة . يوجد في جوال ايفون الجديد ، مستشعر يحدد التقارب والتباعد علي جميع أنواع الطرق ، ومستشعر لأستخدام الجيروكسوب. يدعم iphone 13 أستخدام جميع شبكات الهاتف المحمول مثل شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس . يعد جوال ايفون 13 الجديد 2021 ، من أقوي الهواتف المضادة للماء والغبار ،حيث تصل قدرته علي مقاومة الماء تصل إلي 6 أمتار تحت الماء لمدة 30 دقيقة متواصلة دون تعرضة لأي تلف. كذلك يصل وزن الجوال إلي 226 جرام وهذا الوزن مثالي جدا للأستخدام دون عناء. كذلك جاء الشكل الخارجي لجوال ايفون الجديد ، مصنوع من أقوي أنواع الزجاج وهو الكورنينج جوريلا ، كذلك وجد أطاره مصنوع من الفولاذ مما يجعله مقاوم جيد جدا للصدأ أو الخدوش .

عيوب جوال iphone 13 pro الجديد بالأسواق

لا يأتي جوال ايفون الجديد ، مع منفذ سماعات الاذن 3.5 ملم ويجب تركيب سماعات مع منفذ الشحن الخاص بالايفون. جوال iphone 13 Pro لاياتي مع بالعلبة رأس مخصصة لأستخدام الشاحن . كذلك لايمكن في جوال ايفون 13 برو الجديد أن يدعم تركيب ذاكرة خارجية (كارت اليميوري ).

ألوان الايفون الوردي الجديد

قامت شركة ابل بطرح مجموعة من الألوان الجديدة لجوال ايفون 13 مثل الوان :

ذهبي .

فضي.

الجرافيت.

اللون الأسود.

كذلك جاء الايفون الوردي الجديد ،علي رأس القائمة لهذا الجوال ، لأنة لون جديد وفريد مش شركة أبل وكان الأقبال علي هذا اللون ،كبير جدا من جميع المواطنين بالسعودية .

الأن نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالتنا الذي قومن من خلالها بعرض ، سعر ايفون 13 في السعودية وأهم مواصفاتة ، نتمني أن نكون قد أفدناكم .