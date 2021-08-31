متطلبات تشغيل مايكروسوفت ويندوز 11 الجديد Windows 11 واهم التحديثات والتغييرات

متطلبات مايكروسوفت لتشغيل ويندوز 11 ،سوف يتم إصدار النسخة الرسمية من ويندوز11 في خلال الأيام المقبولة، ويعتبر ويندوز 11 هو نظام مستقل وليس له أي علاقة بينه وبين الأنظمة الأخرى، وقال البعض أن ويندوز 11 ما هو غير تحديث لويندوز 10 ، ولكن صرحت الشركة وقالت بأنه نظام جديد كليا من مايكروسوفت.

المواصفات المطلوبة لتشغيل مايكروسوفت لتشغيل ويندوز 11

يجب أن يكون كارت المعالج واحد جيجا هرتز أو أسرع من ذلك مع نواتين أو أكثر على معالج أو نظام 64 بت متوافق على شريحة (SoC).

يجب أن تكون ذاكرة الوصول العشوائي (الرام) 4 جيجابايت على الأقل.

يجب أن تكون سعة التخزين 64 جيجابايت على الأقل.

يشترط أن يكون برنامج النظام الثابت UEFI، قادر على التمهيد الآمن.

يشترط أن يكون TPM الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به (TPM) إصدار 2.0.

يجب أن تكون بطاقة الرسومات رسوماتDirectX 12 متوافقة / WDDM 2.x.

يجب أن تكون الشاشة الدقة (720 بكسل)ويجب أن تكون أكبر من 9 بوصات قطري وأيضا 8 بت لكل قناة ملونة.

يشترط أن يكون جميع حسابات مايكروسوفت متصل بالاتصال بالإنترنت تطلب أيضا إصدار Windows 11 Home اتصالاً بالإنترنت وحساب Microsoft لإكمال إعداد الجهاز عند الاستخدام لأول مرة.

وللحصول على جميع إصدارات Windows 11 يجب الاتصال بالإنترنت لإجراء التحديثات وتنزيل بعض الميزات والاستفادة منه.

تحديثات تغيرات ويندوز 11 النسخة الرسمية

من ضمن التحديثات التي تمت في ويندوز 11 هي انهم تم ضم برنامج مايكروسوفت تيم إلى نظام الويندوز، وذلك أدي إلى حدوث منافسة كبيرة بين منصة زوم ومايكروسوفت تيم وذلك بعد اتجاه عدد كبير لعمل المؤتمرات وأيضا يتم استخدامه من قبل الطلاب لحضور المحاضرات علية، وذلك بسبب انتشار فيروس كرونا المستجد، ومن ضمن التحديثات أيضا من اتجاه تعدد المهام قد تم إضافة أيضا Snap Layouts وتعتبر هذه من أفضل المميزات لدي جميع المصممين والمبرمجين الذين يقومه دائما باستخدام شاشات العرض الواسعة حيث يستطيع من خلال الضغط علي ذر واحد فقط تقسيم التطبيقات المفتوحة بالتوازي، بالإضافة الي ذلك من افضل مميزات ويندوز11 انه اصبح من الممكن أن تقوم بتثبيت وتشغيل تطبيقات أندرويد ذلك دون الحاجة الي الجو إلى عدة طرق أخري، وأيضا تطبيقات الأندرويد سوف يتم تثبيتها من خلال متجر أمازون وليس متجر جوجل بلاي لذا يعتبر ويندوز 11 هو نظام جديد وليس تحديث لويندوز 11.