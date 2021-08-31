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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيفون 13 برو ماكس الوردي بالأسواق بموعده بمواصفات قوية وبسعر غير متوقع في المقال التالي
أيفون 13 برو ماكس الوردي ذو المواصفات القوية المتعددة منها الكثير لأول مرة بالهاتف الجديد . ذلك الهاتف يتم طرحه في الأسواق باللون الشهير المعلن عنه من أبل وهو اللون الوردي بالإضافة لخمسة ألوان أخري . كما يتم طرح الهاتف بشاشة أكبر من الشاشات السابقة من نسخ أيفون . كذلك يطرح هاتف أيفون 13 برو MAX بمعالج قوي مع تحديثات كثيرة عليه . ليس ذلك فقط لكن يحتوي الهاتف الجديد علي مساحات تخزين متعددة تم وضعها بالهاتف . كما يتميز الأيفون الوردي 13 بفتحة كاميرا أصغر من الهواتف السابقة بتحسينات عديدة عليها . تلك المواصفات والعديد منها نتعرف عليها داخل المقال .
أيفون 13 برو ماكس الوردي وتصريحات أبل من خلال حسابها الرسمي علي تويتر
تم التصريح من خلال ألتويته علي الحساب الرسمي من شركة أبل . تلك ألتويته تحدثت فيها عن مواصفات أيفون الجديد التي تفخر الشركة بأنها وضعت العديد من التحسينات الكثيرة علي الهاتف . كذلك يطرح الهاتف باللون الوردي ولأول مرة من شركة أبل ويس مكرراً في أي شركة تنتج هواتف أند رويد . كما أن أيفون 13 برو ماكس الجديد يطرح بخامات تم تصنيعه بها قوية في تحملها سواء لهيكل الهاتف أو الكاميرا . تلك الخامات من الزجاج الياقوت للكاميرا والفولاذ لهيكل الهاتف . كما أن الأيفون الوردي 13 شكله الخارجي صنع بانسيابيه في الشكل مما يجعله جاذباً للأنظار . وبوزن أقل وسمك أقل للهاتف الجديد .
المواصفات العديدة في الهاتف الجديد
- يحتوي الهاتف الجديد علي المستشعر للأصبع ومكانه في شاشة الهاتف .
- كما يطرح الهاتف الجديد بكاميرا ذات فتحة صغيرة مما سبق .
- يحتوي أيفون 13 برو ماكس الجديد علي تقنية حديثه مضافة للمستشعر وهي LIDAR .
- ذلك بجانب دعم الهاتف الجديد من أيفون لكافة شبكات الاتصال حتي الجيل الخامس .
- هاتف أيفون الجديد داعماً للشريحة السريعة بفضل التقنية الحديثة A15 BIONIC .
- كما يحتوي هاتف الأيفون الوردي 13 علي ماسح ضوئي بخاصية SUPER RETINA XDR بمقدار 6.1 .
- تم تصنيع كاميرا الهاتف من الزجاج الياقوتي تلك الخامة القوية للتحمل الأكبر بفضل جودته العالية .
- تم تحسين معدل الهرتز الخاص بمستشعر الأصبع بزيادته لمعدل 120 هرتز مما يجعله يعمل بشكل أفضل .
- تلك المواصفات بجانب التصوير للفيديوهات تم تحسينه ليرتفع لتقنية 8K ذات الجودة العالية في الوضوح .
- كانت هذه مواصفات أيفون 13 برو ماكس الوردي وهناك العديد منها نتعرف عليه بالسطور القادمة .
ألوان الهاتف الجديد الستة من أبل العالمية
- اللون الأول من أبل الأيفون الوردي 13 لأول مرة هذا اللون من أبل .
- اللون الملكي في كافة الهواتف وهو اللون الأسود .
- كما يطرح الهاتف الجديد باللون الأخضر الليلي .
- كذلك بجانب اللون المميز في أيفون 13 برو ماكس الجديد اللون الأحمر .
- يطرح الهاتف بلونه الخامس الجذاب وهو اللون الذهبي .
- ذلك بجانب لون مميزاً بين تلك الألوان وهو الأزرق الداكن .
- من المحتمل أن يكون هناك فارقاً في أسعار النسخة الجديدة من أيفون وفقاً للون الذي يتم أختياره .
المواصفات المتعددة الأخري في هاتف أيفون 13 برو MAX
- تم تصنيع الهاتف الجديد من أبل مقارباً لحد كبير في شكل النسخة السابقة من أيفون .
- كما أن الأيفون الوردي 13 بطول 160.8 وعرض 78.1 وعمق الهاتف 7.5 ملم .
- يتميز الهاتف تلك المرة بأن شاشته تحتل مساحة 87.4 من المساحة الكلية للجوال .
- تلك المواصفات في هاتف أيفون بجانب احتواء شاشته علي 6.8 بوصة بتحسينه بوضع تقنية SUPER RETINA OLED .
- كذلك تحتوي الشاشة علي علي تقنية لأول مرة توضع بتكوينات الهاتف تقنية جديدة وهي IB .
- كما أن شاشة أيفون 13 برو ماكس الجديد مقاييسها 2532*1170 لتعود بالتناسق في مقاييسها لكل نقطة بمقياس 19.5.9 .
- الميزة المضافة إلي النسخة الجديد وهي ربط البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم لتتبع الهاتف في حالة سرقته .
مميزات مضافة إلي جوال أيفون 13 برو
- يحتوي الهاتف الجديد علي تقنية الحماية الرائعة وهي OLIOPHOBIC .
- كما تحتوي شاشة أيفون 13 برو ماكس الوردي علي خصائص WIDE COLOR GAMUT ، DOLBY VISION .
- وضع خصائص متعددة في الاستشعار لأول مرة للهاتف التقارب ، البوصلة ، التسارع ، البارومتر .
- تلك الخاصية الرائعة لحماية الهاتف من عدم الفتح نهائياً ألا من خلال مستخدمه وهي خاصة التعرف علي الوجه FACE ID .
- كذلك يحتوي هاتف الأيفون الوردي 13 علي معالج رسومي قوي سداسي النواة وإضافة تقنية GPU له .
- كما تم إضافة تحسينات متعددة علي المعالج الرسومي ليعمل بشكل أفضل من النسخ السابقة بفضل تقنية APPLE GPU .
المساحات المتعددة الخاصة بالتخزين في هاتف أيفون 13 برو MAX
- سعة تخزين أولي في الهاتف الجديد وهي 512GB بالإضافة لذاكرة عشوائية 6GB .
- كما يطرح الهاتف بسعة تخزينية ثانية 256GB بالإضافة لذاكرة عشوائية 6GB .
- سعة تخزينية ثالثة في هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد 128GB بالإضافة لذاكرة عشوائية 6GB .
- تلك المساحات التخزينية الثلاثة في نسخ أيفون الجديد ليختار المستخدم المساحة التي يرغب بها وفقاً لاستخداماته .
سعر أيفون 13 برو ماكس من شركة أبل العالمية
- سعر أيفون 13 برو ماكس الوردي بالسعر العالمي 1055 دولار أمريكي .
- أما السعر الخاص بالهاتف الجديد داخل السعودية 5500 ريال سعودي .
- فيما يخص سعر الهاتف داخل جمهورية مصر العربية 25500 جنيه مصري .
- تلك الأسعار المعلنة تختلف في كل دولة حسب ما يتم في تحديد سعر الدولار وما يقابله من العملة المحلية .
ما هي المميزات الأخيرة في هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد
- يتمتع أيفون الجديد بخاصة STERIO المتعلقة بالصوت .
- كما يدعم الأيفون الوردي 13 خاصية NFC .
- ذلك بجانب خاصية منع الضوضاء المحيطة مهما كانت كثافتها .
- دعم الهاتف للدفع بشكل إلكتروني من خلال بطاقات الدفع المختلفة من VISA .
- كما يقاوم الهاتف الماء تحت عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة متواصلة ويقاوم الغبار أيضاً .
- مقاومة الصدأ في خلفية وواجهة الهاتف الجديد بفضل خامات الفولاذ المصنع منها الهاتف .
أيفون 13 برو ماكس الوردي الذي سيطرح في شهر سبتمبر الذي يفصلنا عنه أيام قليلة . ذلك الهاتف الذي يتمتع بتقنية 7 نانو بتقنيات معالجة قوية . كذلك يحتوي الهاتف الجديد علي مواصفات عديدة تم توضيحها بالمقال . كما يتم تداول معلومات عن الهاتف الجديد بإمكانية الاتصال وإرسال رسائل بدون شبكة اتصال .
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