أيفون 13 برو ماكس الوردي بالأسواق بموعده بمواصفات قوية وبسعر غير متوقع

أيفون 13 برو ماكس الوردي ذو المواصفات القوية المتعددة منها الكثير لأول مرة بالهاتف الجديد . ذلك الهاتف يتم طرحه في الأسواق باللون الشهير المعلن عنه من أبل وهو اللون الوردي بالإضافة لخمسة ألوان أخري . كما يتم طرح الهاتف بشاشة أكبر من الشاشات السابقة من نسخ أيفون . كذلك يطرح هاتف أيفون 13 برو MAX بمعالج قوي مع تحديثات كثيرة عليه . ليس ذلك فقط لكن يحتوي الهاتف الجديد علي مساحات تخزين متعددة تم وضعها بالهاتف . كما يتميز الأيفون الوردي 13 بفتحة كاميرا أصغر من الهواتف السابقة بتحسينات عديدة عليها . تلك المواصفات والعديد منها نتعرف عليها داخل المقال .

أيفون 13 برو ماكس الوردي وتصريحات أبل من خلال حسابها الرسمي علي تويتر

تم التصريح من خلال ألتويته علي الحساب الرسمي من شركة أبل . تلك ألتويته تحدثت فيها عن مواصفات أيفون الجديد التي تفخر الشركة بأنها وضعت العديد من التحسينات الكثيرة علي الهاتف . كذلك يطرح الهاتف باللون الوردي ولأول مرة من شركة أبل ويس مكرراً في أي شركة تنتج هواتف أند رويد . كما أن أيفون 13 برو ماكس الجديد يطرح بخامات تم تصنيعه بها قوية في تحملها سواء لهيكل الهاتف أو الكاميرا . تلك الخامات من الزجاج الياقوت للكاميرا والفولاذ لهيكل الهاتف . كما أن الأيفون الوردي 13 شكله الخارجي صنع بانسيابيه في الشكل مما يجعله جاذباً للأنظار . وبوزن أقل وسمك أقل للهاتف الجديد .

المواصفات العديدة في الهاتف الجديد

يحتوي الهاتف الجديد علي المستشعر للأصبع ومكانه في شاشة الهاتف . كما يطرح الهاتف الجديد بكاميرا ذات فتحة صغيرة مما سبق . يحتوي أيفون 13 برو ماكس الجديد علي تقنية حديثه مضافة للمستشعر وهي LIDAR . ذلك بجانب دعم الهاتف الجديد من أيفون لكافة شبكات الاتصال حتي الجيل الخامس . هاتف أيفون الجديد داعماً للشريحة السريعة بفضل التقنية الحديثة A15 BIONIC . كما يحتوي هاتف الأيفون الوردي 13 علي ماسح ضوئي بخاصية SUPER RETINA XDR بمقدار 6.1 . تم تصنيع كاميرا الهاتف من الزجاج الياقوتي تلك الخامة القوية للتحمل الأكبر بفضل جودته العالية . تم تحسين معدل الهرتز الخاص بمستشعر الأصبع بزيادته لمعدل 120 هرتز مما يجعله يعمل بشكل أفضل . تلك المواصفات بجانب التصوير للفيديوهات تم تحسينه ليرتفع لتقنية 8K ذات الجودة العالية في الوضوح . كانت هذه مواصفات أيفون 13 برو ماكس الوردي وهناك العديد منها نتعرف عليه بالسطور القادمة .

ألوان الهاتف الجديد الستة من أبل العالمية

اللون الأول من أبل الأيفون الوردي 13 لأول مرة هذا اللون من أبل .

لأول مرة هذا اللون من أبل . اللون الملكي في كافة الهواتف وهو اللون الأسود .

كما يطرح الهاتف الجديد باللون الأخضر الليلي .

كذلك بجانب اللون المميز في أيفون 13 برو ماكس الجديد اللون الأحمر .

اللون الأحمر . يطرح الهاتف بلونه الخامس الجذاب وهو اللون الذهبي .

ذلك بجانب لون مميزاً بين تلك الألوان وهو الأزرق الداكن .

من المحتمل أن يكون هناك فارقاً في أسعار النسخة الجديدة من أيفون وفقاً للون الذي يتم أختياره .

المواصفات المتعددة الأخري في هاتف أيفون 13 برو MAX

تم تصنيع الهاتف الجديد من أبل مقارباً لحد كبير في شكل النسخة السابقة من أيفون . كما أن الأيفون الوردي 13 بطول 160.8 وعرض 78.1 وعمق الهاتف 7.5 ملم . يتميز الهاتف تلك المرة بأن شاشته تحتل مساحة 87.4 من المساحة الكلية للجوال . تلك المواصفات في هاتف أيفون بجانب احتواء شاشته علي 6.8 بوصة بتحسينه بوضع تقنية SUPER RETINA OLED . كذلك تحتوي الشاشة علي علي تقنية لأول مرة توضع بتكوينات الهاتف تقنية جديدة وهي IB . كما أن شاشة أيفون 13 برو ماكس الجديد مقاييسها 2532*1170 لتعود بالتناسق في مقاييسها لكل نقطة بمقياس 19.5.9 . الميزة المضافة إلي النسخة الجديد وهي ربط البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم لتتبع الهاتف في حالة سرقته .

مميزات مضافة إلي جوال أيفون 13 برو

يحتوي الهاتف الجديد علي تقنية الحماية الرائعة وهي OLIOPHOBIC .

كما تحتوي شاشة أيفون 13 برو ماكس الوردي علي خصائص WIDE COLOR GAMUT ، DOLBY VISION .

علي خصائص WIDE COLOR GAMUT ، DOLBY VISION . وضع خصائص متعددة في الاستشعار لأول مرة للهاتف التقارب ، البوصلة ، التسارع ، البارومتر .

تلك الخاصية الرائعة لحماية الهاتف من عدم الفتح نهائياً ألا من خلال مستخدمه وهي خاصة التعرف علي الوجه FACE ID .

كذلك يحتوي هاتف الأيفون الوردي 13 علي معالج رسومي قوي سداسي النواة وإضافة تقنية GPU له .

علي معالج رسومي قوي سداسي النواة وإضافة تقنية GPU له . كما تم إضافة تحسينات متعددة علي المعالج الرسومي ليعمل بشكل أفضل من النسخ السابقة بفضل تقنية APPLE GPU .

المساحات المتعددة الخاصة بالتخزين في هاتف أيفون 13 برو MAX

سعة تخزين أولي في الهاتف الجديد وهي 512GB بالإضافة لذاكرة عشوائية 6GB . كما يطرح الهاتف بسعة تخزينية ثانية 256GB بالإضافة لذاكرة عشوائية 6GB . سعة تخزينية ثالثة في هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد 128GB بالإضافة لذاكرة عشوائية 6GB . تلك المساحات التخزينية الثلاثة في نسخ أيفون الجديد ليختار المستخدم المساحة التي يرغب بها وفقاً لاستخداماته .

سعر أيفون 13 برو ماكس من شركة أبل العالمية

سعر أيفون 13 برو ماكس الوردي بالسعر العالمي 1055 دولار أمريكي .

بالسعر العالمي 1055 دولار أمريكي . أما السعر الخاص بالهاتف الجديد داخل السعودية 5500 ريال سعودي .

فيما يخص سعر الهاتف داخل جمهورية مصر العربية 25500 جنيه مصري .

تلك الأسعار المعلنة تختلف في كل دولة حسب ما يتم في تحديد سعر الدولار وما يقابله من العملة المحلية .

ما هي المميزات الأخيرة في هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد

يتمتع أيفون الجديد بخاصة STERIO المتعلقة بالصوت . كما يدعم الأيفون الوردي 13 خاصية NFC . ذلك بجانب خاصية منع الضوضاء المحيطة مهما كانت كثافتها . دعم الهاتف للدفع بشكل إلكتروني من خلال بطاقات الدفع المختلفة من VISA . كما يقاوم الهاتف الماء تحت عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة متواصلة ويقاوم الغبار أيضاً . مقاومة الصدأ في خلفية وواجهة الهاتف الجديد بفضل خامات الفولاذ المصنع منها الهاتف .

أيفون 13 برو ماكس الوردي الذي سيطرح في شهر سبتمبر الذي يفصلنا عنه أيام قليلة . ذلك الهاتف الذي يتمتع بتقنية 7 نانو بتقنيات معالجة قوية . كذلك يحتوي الهاتف الجديد علي مواصفات عديدة تم توضيحها بالمقال . كما يتم تداول معلومات عن الهاتف الجديد بإمكانية الاتصال وإرسال رسائل بدون شبكة اتصال .