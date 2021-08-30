تحذير عاجل من تطبيق على الهاتف

تحذير عاجل من تطبيق على الهاتفيشعر مستخدمو الحواسب الشخصية والهواتف المحمولة بالذعر، عقب الإعلان عن ثغرة جديدة داخل أحد التطبيقات، وترتفع وتيرة القلق كلما ازداد عدد المستخدمين للتطبيق، تمثل آخرها في «جوجل كروم» الذي يستخدمه قرابة 2.6 مليار شخص حول العالم.

وحذر خبراء التكنولوجيا من وجود ثغرة في «جوجل كروم»، وهي تتبع تطبيق البحث للمستخدمين وجمع بياناتهم الشخصية، وذلك بعد أن تخلف «كروم» عن المتصفحات المنافسة في حماية المستخدمين من التتبع وجمع البيانات، حتى بعد التحديث الأخير، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

تفاصيل ثغرة جوجل كروم

واعترفت جوجل في وقت سابق، بأن تتبع الويب على متصفح «كروم» أدى إلى انهيار الثقة مع المستخدمين، إذ يشعر 72% من الأشخاص أن كل ما يفعلونه عبر الإنترنت تقريبًا يجرى تتبعه بواسطة المعلنين أو شركات التكنولوجيا أو غيرهم، كما يرى قرابة 81% أن المخاطر المحتملة من جمع البيانات تفوق الفوائد، بحسب تقرير مجلة «فوربس».

فشل تقنية الاستبدال التي ابتكرتها جوجل

ولم تتمكن تقنية الاستبدال التي ابتكرتها جوجل، لمحاولة منع المستخدمين من التعرف عليهم وتعقبهم، من إصلاح الأزمة، بل ربما جعل الأمر أسوأ؛ إذ تمثلت هذه التكنولوجيا في «FLoC» التي تعد اختصار لكلمة «Federated Learning of Cohorts».

وتهدف التقنية إلى تعيين المستخدمين لمجموعة من الأشخاص ذوي الاهتمامات والسلوكيات المتشابهة، بحيث لا يجرى استهداف المستخدمين كأفراد ولكن كمجموعة.

وفي وقت سابق من هذا العام، ألغت «جوجل» تجربتها للبرنامج، معترفة بأن تقنية FLoC تتجنب مخاطر الخصوصية،ولكنها تضيف ملفات جديدة تزيد من مشاكل الخصوصية.

ولم ترد «جوجل» على تساؤلات «ذا صن» مؤخرًا، للتعليق على نظام أمان «كروم»، و يأتي الكشف عن الصدمة بعد أن حثت «جوجل» في وقت سابق من هذا الشهر مستخدمي «كروم» على التحديث فور اكتشافها 7 نقاط ضعف شديدة الخطورة في برنامجها.

(الوطن المصرية)

