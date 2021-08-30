سعر أيفون 13 بمزايا كبيرة بكاميرا ومساحة كبيرة إجراء مكالمات بدون شبكة

سعر أيفون 13 بمزايا كبيرة بكاميرا ومساحة ليست مسبوقة، لكل عاشقي هواتف أيفون فقد أقترب موعد طرح وإطلاق شركة أبل كافة طرازات لهواتف أيفون 13 وستكون متاحة في الأسواق بالشركة من يوم 17 سبتمبر القادم، والمرحلة الأولى لطرح الهاتف ستكون في الصين، والذي يأتي نعه سماعات الجيل الثاني من أبل اللاسلكية من أيربودس 3، وأما عن توافره في باقي الأسواق فمن المقرر أن يطرح في 30 سبتمبر في كل أنحاء العالم، وعند طرحه سيتم فتح إمكانية الحجز للهاتف والحصول عليه بعد ذلك، ولكن من مستجدات تسريبات أيفون 13 بأنه من المتوقع أن يرتفع سعره لعدة أسباب مقارنة مع الإصدارات السابقة من هواتف أيفون وفرق السعر من المتوقع أن يكون كبير نوعا ما.

سعر أيفون 13 تسريبات موعد طرح أيفون 13 برو

أعلنت بعض المواقع المتخصصة في أخبار التقنية والهواتف بأن شركة أبل الأمريكية من المقرر لها بعد الانتهاء من تصنيع هاتف أيفون 13 بأن يزيد سعره بسبب زيادة سعر رقائق التي توضع بالهاتف،ومن المتوقع أن يزيد سعر هاتف أيفون بنسبة 5% على معالج الهاتف 7 نانو متر، والزيادة الأخيرة تكون 20% مقارنة مع تقنيات المعالجة، والخبر الغير متوقع بأن السعر لن يرتفع فقط في هاتف أيفون 13 الحديث ولكن ستشمل أيضا أجهزة ابل الأخرى من أيفون 11 وأيفون 12، إس إي، فكل أجهزة أيفون التي مستنده إلى معالج 7 نانومتر ستشهد ارتفاع في السعر الفترة المقبلة.

مزايا أيفون 13 برو ماكس

لهاتف أيفون 13 برو العديد من المزايا التي تجعله في قمة ما صنعته شركة أبل حتى الآن، وأول وأهم تلك المزايا مساحة الهاتف كبيرة والتي تأتي بأكثر من مساحة تخزين على حسب أختيار العميل، فيوجد مساحات 128، 512، 1 تيرابايت مساحات أكبر من الإصدارات السابقة. انخفاض محتمل في حجم نوتش الكاميرا الأمامية لهاتف أيفون 13 والذي من المتوقع أن يكون حجمه 2.57 سم، مقارنة مع حجم السابق للنوتش 3.45 سم التي كانت في هاتف أيفون 12 بكل طرازاته. من أهم مزايا أيفون 13 وفق التسريبات الحديثة لأخباره بأنك ستتمكن من عمل مكالمات هاتفية وأرسال رسائل حتى بدون شبكة أو تغطية من الأنترنت بسبب أتصال الهاتف بالأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض.

كاميرا أيفون 13 بتصوير عالي الدقة

أشارت التسريبات الخاصة بكاميرا هواتف أيفون 13 بأنها سوف تكون مدعمة بتقنيات مختلفة كليا عن كاميرات الأخرى السابقة، بحيث سيكون لها زاوية تصوير واسعة جدا، وتلك الميزة تجعل العدسات مكونة من 6 عناصر تعمل على الضبط التلقائي للصورة بحيث تكون أكثر وضوحا.