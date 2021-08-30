نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناه نات جيو كيدز ابوظبي في المقال التالي
قناه نات جيو كيدز ابوظبي هي القناة التي تعرض المحتوى الإعلامي الذي يشير إلى الجغرافيا والأفلام الوثائقية والطبيعة والعلوم التي تفيد الإنسان، وغيرها من الأمور وجميعها تهدف إلى تثقيف الأطفال وزيادة المعلومات حاول الطبيعة من حولهم، وسوف نتعرف على الكثير من المعلومات عن هذه القناة من خلال هذا المقال.
نبذة عن قناه نات جيو كيدز ابوظبي
- قناة ناشونال جيوغرافيك تعد من القنوات المتخصصة في بث المحتويات الثقافية إلى الأطفال.
- تم إطلاق قناة كيدز أبو ظبي بالإمارات عام 2017 .
- تعتبر من القنوات العامة والمجانية، والتي يستطيع جميع المشاهدين تنزيل ترددها في كافة الدول العربية والاستمتاع ببرامجها.
- قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز تقدم البرامج المفيدة والهادفة إلى الأطفال بالشكل المحترف حتى لا يشعر الطفل بالملل.
- يستطيع المشاهدون متابعة برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز من خلال البث المباشر على موقعها الإلكتروني.
برامج قناه نات جيو كيدز أبو ظبي
- العلوم المبسطة
- رجل العلوم
- المساهمين الصغار
- الحقائق الغريبة
- صغار حديقة الحيوان
- هيا بنا نخترع لاستكشاف الفضاء الخارجي
- عالم الحيوان
- ألعاب العقل
- مغامرات حول العالم
- حيوانات صديقة على غير العادية
- ولد يكتشف
تردد قناة نات جيو كيدز
يتساءل الكثير من الأمراض حول تردد هذه القناة حتى يتمكنوا من عوض عرض البرامج المفيدة إلى الأطفال وسوف نتعرف على تردد هذه القناة:
تردد القناة على نايل سات
- القمر الصناعي : نايل سات.
- التردد : 11526.
- الاستقطاب : أفقي.
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 6/5
تردد القناة على عرب سات
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11804
- الاستقطاب : أفقي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 4/3
مميزات قناه نات جيو كيدز ابوظبي
- تقدم القناة المحتوى التعليمي المفيد إلى الأطفال حتى يتمكنوا من الحصول على الحصيلة اللغوية.
- تتابع القناة الطرق البسيطة حتى يتمكن الأطفال من فهم البرامج المتاحة، وخاصة الأفلام الوثائقية.
- تحرص القناة على أن تقدم النصائح والإرشادات إلى الأم حتى تتمكن من الاعتناء من العناية بطفلها وتعليمه.
- تعرض الأفلام الوثائقية بالجودة المرتفعة، والدقة العالية من خلال الصوت والصورة.
- يستطيع الجميع متابعة هذه القناة على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الموقع الخاص بها بشكل مباشر.
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