طريقة شحن شدات ببجي موبايل Pubg mobile 2021 للأندرويد والآيفون في ثواني

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عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي موبايل Pubg mobile 2021 ببجي لعبة من أشهر اللعب التي انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل كبير حيث أصبح ملايين الأشخاص حول العالم يدمنون هذه اللعبة بشكل جنوني، ويتساءل البعض الأخر عن طريقة تنزيلها على الأندرويد وطريقة التعامل معها أيضًا، وهناك من يريد معرفة كيفية شحن الشدات الخاصة بها، جميع هذه التساؤلات سأوضح الإجابة عنها في هذا المثال بشيء من التفصيل.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل Pubg mobile 2021

يتساءل البعض عن ما هي شدات ببجي وكيف يتم شحنها، شدات ببجي هي عبارة عن العملة التي يستخدمها اللاعبين من أجل ما يحتاجون داخل اللعبة من أسلحة وذخيرة وغيرها، لذلك شدات ببجي تعد من أهم الأمور الموجودة داخل اللعبة.

كما أن شدات ببجي تساعد اللاعب على أن يقوم بالاشتراك في جميع المواسم الجديدة للعبة، والموسم الجديد هو رويال باس، ويقصد بذلك بعض المهام والوظائف والتي تكون بشكل يومي أو بشكل أسبوعي.

كما أنه من خلال شدات ببجي يتم فوز اللاعب بالعديد من المستويات في اللعبة وذلك من خلال الحصول على الأسلحة التي يحتاج إليها.

خطوات شحن شدات ببجي للأندرويد والآيفون مجاناً

هناك بعض الطرق التي يتم فيها شحن شدات ببجي ولكن يكلف اللاعب بعض الأموال الحقيقية مثل الدفع عن طريق الفيزا كارد أو عن طريق جوجل بلاي، ولكن هناك بعض الطرق التي من خلالها يتم شحن الشدات بشكل مجاني، ومن أشهر الطرق المجاني هي ما سوف أذكره فيما يلي ولكي يتم هذا الأمر عليك بمتابعة بعض الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

أول ما يجب عليك فعله هو الدخول على idle-empire وإنشاء حساب خاص بك عليه.

والآن سوف تظهر لك بعض الاستطلاعات التي يجب عليك أن تقوم بالإجابة عنها.

وأيضًا هناك بعض الفيديوهات التي يجب عليك مشاهدتها ومن خلال تستطيع شحن الشدات.

كانت هذه هي الخطوات التي يجب من خلالها أن يتم القيام بها لشحن شدات ببجي مجانًا بدون دفع أي فلوس حقيقة وذلك من خلال بعض الخطوات السهلة.