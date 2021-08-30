بالخطوات طريقة نقل رسائل واتساب من الآيفون إلى الأندرويد

منذ فترة كان يصعب نقل رسائل الواتساب من الآيفون الى الأندرويد ولكن بعد إضافة مزايا جديدة من خبراء التقنية أصبح متاح وبكل سهولة نقل رسائل واتساب من الآيفون إلى الأندرويد، حيث أتاح تطبيق واتساب ، أخيرا طريقة نقل رسائل الواتساب من الايفون الى الاندرويد، حيث أصبح بإمكان مستخدمي هواتف آيفون، نقل محفوظات الدردشة الخاصة بهم إلى هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد، والتي كان يطلب المستخدمون أداة خاصة لترحيل الدردشة عبر الأنظمة الأساسية.

طريقة نقل رسائل الواتساب من الايفون الى الاندرويد:

على الرغم من وجود بعض الحلول البديلة، إلا أنها كانت إما مرهقة للغاية أو ببساطة غير موثوقة، واليكم الخطوات كالتالي:

الخيار الاول إحدى الطرق القديمة التي كانت موجودة لفترة من الوقت تصدير كل دردشة واتساب بشكل فردي عبر البريد الإلكتروني ثم استعادتها على الجهاز الآخر.

الخيار الثاني، هو إستخدام تطبيقات الطرف الثالث لنقل رسائل الواتساب من الايفون الى الاندرويد، ولكن قد يؤدي خطأ بسيط في عملية النقل إلى فقدان البيانات بالكامل، لذا يطالب المستخدمين بأداة رسمية لترحيل الدردشة من واتساب للحفاظ على البيانات.

1_ نقل محادثات الواتس من الايفون الى الاندرويد بدون كمبيوتر:

عبر الإصدار رقم 2.21.160.17 من تطبيق iOS، ولنقل محادثات الواتس من الايفون إلى الاندرويد اتبع الخطوات التالية: