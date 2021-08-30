- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات طريقة نقل رسائل واتساب من الآيفون إلى الأندرويد في المقال التالي
منذ فترة كان يصعب نقل رسائل الواتساب من الآيفون الى الأندرويد ولكن بعد إضافة مزايا جديدة من خبراء التقنية أصبح متاح وبكل سهولة نقل رسائل واتساب من الآيفون إلى الأندرويد، حيث أتاح تطبيق واتساب ، أخيرا طريقة نقل رسائل الواتساب من الايفون الى الاندرويد، حيث أصبح بإمكان مستخدمي هواتف آيفون، نقل محفوظات الدردشة الخاصة بهم إلى هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد، والتي كان يطلب المستخدمون أداة خاصة لترحيل الدردشة عبر الأنظمة الأساسية.
طريقة نقل رسائل الواتساب من الايفون الى الاندرويد:
على الرغم من وجود بعض الحلول البديلة، إلا أنها كانت إما مرهقة للغاية أو ببساطة غير موثوقة، واليكم الخطوات كالتالي:
- الخيار الاول إحدى الطرق القديمة التي كانت موجودة لفترة من الوقت تصدير كل دردشة واتساب بشكل فردي عبر البريد الإلكتروني ثم استعادتها على الجهاز الآخر.
- الخيار الثاني، هو إستخدام تطبيقات الطرف الثالث لنقل رسائل الواتساب من الايفون الى الاندرويد، ولكن قد يؤدي خطأ بسيط في عملية النقل إلى فقدان البيانات بالكامل، لذا يطالب المستخدمين بأداة رسمية لترحيل الدردشة من واتساب للحفاظ على البيانات.
1_ نقل محادثات الواتس من الايفون الى الاندرويد بدون كمبيوتر:
عبر الإصدار رقم 2.21.160.17 من تطبيق iOS، ولنقل محادثات الواتس من الايفون إلى الاندرويد اتبع الخطوات التالية:
- من أجل نقل سجل محادثات واتساب من آيفون إلى هاتف أندرويد، يجب على المستخدمين التأكد من تثبيت أحدث إصدار من التطبيق على أجهزتهم.
- من خلال تطبيق واتساب على آيفون، اذهب إلى قسم الإعدادات وانتقل لأسفل للعثور على خيار الانتقال إلى أندرويد.
- انقر على خيار الانتقال إلى أندرويد، واضغط على زر البداية في الصفحة التالية.
- سيبدأ عملية ترحيل الدردشة لحساب بنفس الرقم المرتبط الذي سيتم تشغيله على جهاز أندرويد.
- في حالة رغبة المستخدمين في نقل الدردشة إلى حساب واتساب مرتبط برقم مختلف، فسيتعين عليهم النقر على خيار “التحويل إلى رقم هاتف مختلف؟” الموجود أسفل الزر “ابدأ”.
- بمجرد تحديد خيار نقل الدردشة المطلوب، سيقوم واتساب بإنشاء حزمة بيانات احتياطية جاهزة للنقل والاستعادة، يمكن أن تستغرق هذه العملية ما بين 10 ثوانٍ إلى بضع دقائق، اعتمادًا على كمية البيانات التي يجب نسخها احتياطيًا.
- بعد انتهاء عملية النقل، يمكن للمستخدمين إعداد واتساب على هاتف أندرويد الخاص بهم بعد التحقق من رقم هاتفهم ثم استعادة سجل الدردشة عن طريق الاشتراك في عملية استعادة البيانات.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالخطوات طريقة نقل رسائل واتساب من الآيفون إلى الأندرويد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.