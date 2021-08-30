نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 3 خطوات امنع المتسللين من قراءة نصوص الواتساب الخاص بك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني بعض أصحاب حسابات على الواتساب من تطفل بعض مخترق الحسابات من المتطفلين لمعرفة خصوصياتك والتجسس على حسابك وقد نصح خبراء الأمن السيبراني من كيفية حماية حسابك من التجسس في 3 خطوات سوف نعرضها لكم من خلال مقالي هذا، حيث يجد المحتالون الإلكترونيون بانتظام طرقًا لاقتحام حسابات الأشخاص، وغالبًا ما يستخدمون تقنيات الهندسة الاجتماعية مثل عمليات التصيد الاحتيالي ، وقد تأتي هذه الهجمات في شكل رسائل واتساب يرسلها مهاجمون ينتحلون صفة أحد أقرب أصدقائك، ويطلب منك “الصديق” مشاركة رمز مكون من ستة أرقام توشك على تلقيه عبر رسالة نصية قصيرة، بمجرد مشاركة الرمز ، يتم حظر دخولك إلى حسابك، هذا لأن الرقم كان في الواقع رمز التحقق من الحساب المستخدم لربط حساب واتساب الخاص بك برقم هاتف جديد، لحسن الحظ، هناك عدد من الطرق التي يمكنك من خلالها قفل حسابك والحفاظ عليه في مأمن من أعين المتطفلين، كما تنطوي إلى حد كبير على جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمتسللين لتسجيل الدخول إلى حسابك عن طريق إضافة طبقات إضافية من الأمان.

1. لا تقم أبدًا بتسليم الرمز المكون من ستة أرقام: حتى تحافظ على خصوصياتك فى أمان كامل لا يجب الموافقة على فتح اى روابط مرسلة مجهولة الهوية، ولا يجب أبدًا إظهار الرمز المكون من ستة أرقام لأي شخص للتحقق من حساب واتساب الخاص بك، الذى يتم إرساله عبر الرسائل القصيرة وهو مخصص لك فقط، لا ترسلها إلى الأصدقاء والعائلة والأشقاء وبالتأكيد لا تشاركها مع الغرباء، ويرسل واتساب الرمز إليك كلما حاولت تسجيل الدخول على جهاز جديد باستخدام رقم هاتفك، ويمكن للقراصنة خداعك لتسليمها لاقتحام حسابك. 2. قم بتمكين التحقق على خطوتين: حيث يمكنك تفعيل ذلك في خطوتين سنوضحها بالتفصيل حتى يكون حسابك في أمان كامل وخصوصياتك بعيدة عن أيدي العابثين، من خلال ربط رقم التعريف الشخصي أو رقم التعريف الشخصي بشكل أوثق ببطاقة الائتمان أو الخصم الخاصة بك، ومع ذلك يمكنك أيضًا تعيين رقم تعريف شخصي لعدد من الحسابات عبر الإنترنت – بما في ذلك ملف تعريف واتساب الخاص بك، يستخدم واتساب رقم التعريف الشخصي المكون من ستة أرقام للتحقق من أنك تحاول تسجيل الدخول إلى حسابك، للإعداد اتبع الخطوة التالية: افتح واتساب واذهب إلى الإعدادات وانقر على “التحقق بخطوتين”.

انقر على “تمكين” وأدخل رقم التعريف الشخصي الذي تختاره، سيطلب واتساب أحيانًا رقم التعريف الشخصي هذا عند استخدام التطبيق للتحقق مرة أخرى من هويتك. كل هذا يمنع المتسللين من قراءة النصوص الخاصة بك إذا كانوا يعرفون كلمة المرور لحسابك ، ولكن ليس رقم التعريف الشخصي الخاص بك، ثم سيُطلب رقم التعريف الشخصي أيضًا لإضافة جهات اتصال، إذا كنت ترغب في ذلك يمكنك إضافة عنوان بريد إلكتروني يمكنك من خلاله استرداد الحساب إذا نسيت رقم التعريف الشخصي الخاص بك. 3. قم بتعديل إعدادات الخصوصية الخاصة بك: لكي تضمن عدم تعرض حسابك لبعض مخترقي الحسابات يجب عليك إتباع عدة خطوات في إعدادات الخصوصية، وفي حالة تنشيطها وتفعيلها تجعل من الصعب على المتسللين معرفة هويتك، وهذا بدوره يمكن أن يزيد من صعوبة استخدام تقنيات الهندسة الاجتماعية المستخدمة كثيرًا لاقتحام حسابات الأشخاص، أحد الإعدادات التي تستحق التغيير هو من تشارك معه صورة ملفك الشخصي وحالتك وتفاصيل أخرى، يمكنك حظر الأشخاص غير المسجلين في دفاتر جهات الاتصال الخاصة بك من رؤية هذه التفاصيل بما في ذلك رقم هاتفك، انتقل إلى الإعدادات ثم الحساب ثم الخصوصية وحدد “جهات الاتصال الخاصة بك” لأي شيء تريد إخفاءه.

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