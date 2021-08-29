تردد قناة بي ان سبورت بريميوم 1 الجديدة شبكة قنوات بي أن سبورت القطرية تمتلك الحقوق في بث المباريات التي تخص كأس السوبر الأفريقي، والتي يكون مكان إقامتها ملعب جاسم، ولهذا نجد أن هذه القنوات عليها إقبال شديد، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على تردد هذه القناة بالتفصيل.

قناة بي ان سبورت

هي القناة التي يبحث عن ترددها عشاق كرة القدم، لأن هذه القنوات تنقل إلى عشاق كرة القدم المباريات التي تخص الدوري الأسباني أو الإنجليزي.

كما أن جميع اللقاءات التي تعرضها تكون بالشكل الحصري.

جاءت هذه القنوات لتعرض المباريات التي لا توفرها القنوات الأخرى إلى المشاهدين.

ولكن لابد من ضبط ترددها والإشارة حتى يتم متابعتها بشكل دوري.

فهي من أكثر القنوات التي لاقت المشاهدات من الجمهور في الوقت الحاضر، لأنها تبدأ موسم جديد مع الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإيطالي والفرنسي والأسباني.

هذه القناة أصبحت من القنوات الشهيرة والمعروفة على مستوى القنوات الفضائية نظرًا لجودتها المباريات التي تعرضها.

حيث إن المشاهدين تستمتع بالمشاهدة دون أي نوع من التشويش أو التقطيع.

بالإضافة إلى أنها تمتلك الكثير من المزايا الرائعة عند عرض المحتويات الرياضية بالجودة الكبيرة.

بجانب أنها تضم مجموعة من المحللين والمعلقين الرياضيين الذين يقومون بتحليل اللقاءات من خلال خبراتهم الكبيرة في المباريات الرياضية.

ويمكنكم بسهولة بعد أن تعرفنا على جميع الترددات لهذه القناة أن تقوم بضبط إشارة التردد والاستمتاع بجميع المباريات التي يتم عرضها.

تردد قناة بي ان سبورت بريميوم 1 الجديدة

نوضح لكم الترددات المتنوعة للقناة على الأقمار الصناعية ومنها:

تردد قناة بي ان سبورت بريميوم 1 على النايل سات

القمر الصناعي : نايل سات.

تردد القناة : 11013

سرعة الترميز : 27500

سرعة الاستقطاب : أفقي

تردد قناة بي ان سبورت بريميوم 1 على سهيل سات

القمر الصناعي : سهيل سات

التردد : 11547

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

تردد القناة على يوتل سات

القمر الصناعي : يوتيلسات

التردد : 11013

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

بعد أن تحدثنا عن تـردد قـناة بـي ان سبـورت بريميوم 1 الجديدة وتعرفنا عن جميع المزايا التي تتمتع بها القناة يمكنكم أن تستمتعوا بمزايا المشاهدة.