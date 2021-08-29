5 أشياء لا يجب فعلها على معدة فارغة

5 أشياء لا يجب فعلها على معدة فارغةيساعدك بدء يومك بشكل صحي على البقاء نشيطا طوال اليوم. ومن وجبة الإفطار الصحية إلى ممارسة الرياضة يمكنك اتباع عدد من الخطوات كل صباح لتعزيز الصحة العامة.

عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي، فمن المهم اختيار الأطعمة المناسبة عند الاستيقاظ صباحا حتى لا تواجه مشاكل في الجهاز الهضمي في وقت لاحق من اليوم، وفق ما ذكر موقع"سبوتنيك".

في الآونة الأخيرة، شاركت أخصائية التغذية بوجا ماخيجا مقطع فيديو على موقع إنستجرام لشرح أشياء لا يجب عليك فعلها وأنت على معدة فارغة، بحسب doctor.ndtv.

1. الكافيين

يبدأ الكثيرون يومهم بفنجان من القهوة أو الشاي. "فكر مرتين في جعلها أول شيء تستهلكه على معدة فارغة. إن شرب القهوة على معدة فارغة يؤدي إلى الحموضة، مما يحفز إفراز حمض الهيدروكلوريك"، تقول ماخيجا.

2. الكحول

شرب الكحول بدون طعام في المعدة فكرة سيئة. في مثل هذه الحالة، ينتقل الكحول مباشرة إلى مجرى الدم بسرعة، مما يتسبب في اتساع الأوعية الدموية.

"ينتج عن هذا الشعور المؤقت بالدفء، وانخفاض مؤقت في معدل النبض، وكذلك ضغط الدم. ينتقل عبر المعدة والكلى والرئتين والكبد ثم إلى الدماغ".

في هذه الحالة، حوالي 20 في المائة من الكحول الذي يشربه الشخص يمر عبر المعدة ويصل إلى المخ في غضون دقيقة"، تشرح خبيرة التغذية.

يساعد تناول الطعام على تقليل هذا المعدل الذي ينتقل به الكحول عبر مجرى الدم.

3. مضغ العلكة

إن مضغ العلكة على معدة فارغة ليس ممارسة صحية لأنه عندما تمضغ العلكة، فإن جهازك الهضمي ينتج المزيد من الأحماض.يمكن أن يؤثر هذا الحمض على بطانة معدتك نظرًا لعدم وجود طعام في المعدة، مما يزيد من خطر الإصابة بقرحة المعدة.

4. التسوق

تشرح مخيجا: "تشير دراستان أجراهما فريق البحث في جامعة كورنيل إلى أن الأشخاص الذين يذهبون للتسوق على معدة فارغة لا يكتفون بالتسوق أكثر من اللازم فحسب، بل يميلون أيضا إلى شراء المزيد من الأطعمة عالية السعرات الحرارية والمزيد من الوجبات السريعة".

5. الجدال

إذا شعرت بالغضب في الصباح الباكر، فقم بإلقاء اللوم على آلام الجوع لأن هذا قد يكون بسبب الغضب الناجم عن الجوع.

تقول مخيجا "في المرة القادمة التي تتشاجر فيها، قد ترغب أولا في تناول شيء ما قبل مناقشة أي شيء آخر. أظهرت الدراسات أيضا أنه عندما تكون جائعا، تنخفض مستويات السكر في الدم. في مثل هذه المواقف، يمكن أن يساعد تناول وجبة خفيفة في مكافحة الغضب".

