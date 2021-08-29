نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إحذر الإصدار الأخير من النسخة المعدلة من الواتساب تهدد خصوصية المستخدمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ بداية العام 2021 ويطرح تطبيق واتساب العديد من المزايا لمستخدميه حتى يبقى في مقدمة لتطبيقات التراسل والأكثر شهرة بينهم ، وبعد ظهور عدة مزايا على تطبيق واتساب في الفترة الاخيرة كان تحذير خبراء الواتساب يحذرون من البرامج الخبيثة على النسخة المعدلة من تطبيق واتساب حيث قالوا تهدد خصوصية مستخدميها، ومقالي اليوم عن تحذير من نسخة معدلة من واتساب تهدد خصوصية المستخدمين، حيث قال الخبراء إن مطورين يُصدرون نسخاً معدلة غير رسمية من بعض التطبيقات الشهيرة، وأبرزها واتساب لكن إصداراً من النسخة المعدّلة من هذا التطبيق، واسمها FMWhatsapp، ينشر تروجان Triada الذي يستهدف الهواتف المحمولة، وهو قادر على تنزيل تروجانات أخرى، وإطلاق إعلانات، وإصدار اشتراكات، فضلاً عن قدرته على اعتراض الرسائل النصية القصيرة للمستخدم.

احذر البرمجيات الخبيثة على الاصدار الجديد من واتساب:

ومن الجدير بالذكر فقد أوضح الخبراء أن ثمّة محتالين يستغلون الإعلانات المنشورة على التطبيقات في توزيع شيفرات برمجية خبيثة ويتمثل أحد الأمثلة على ذلك في الإصدار (16.80.0) من النسخة المعدلة من واتساب والمسمّاة FMWhatsapp، إذ يتضمن ذلك الإصدار تروجان Triada ومكتبة للإعلانات.

نصائح مهمة لزيادة امان حسابك على واتساب:

بعد إنتشار البرامج الخبيثة على التطبيقات فقد حذر خبراء واتساب من إنتشار كبير لهذه البرامج وقد نصح الخبراء مستخدمى واتساب بالحذر من برمجية خبيثة تسمى تروجان، ويعمل التروجان على جمع البيانات حول الجهاز المحمول للمستخدم، قبل أن ينزّل على الهاتف الذكي تروجان آخر، يختاره من مجموعة تروجانات بناءً على أمر الجهة التي تقف وراءه، ونصح الخبراء المستخدمين باتباع تدابير عدة للبقاء في أمان، وتتضمن عدم تثبيت التطبيقات إلا من المتاجر الرسمية، والمصادر الموثوق بها، والحرص على التحقق من الأذونات التي تُمنح للتطبيقات المثبتة، فقد يكون بعضها خطراً.

تعرف على ميزة الأرشفة الجديدة في تطبيق واتساب:

ومن أهم الميزات التي طرحها تطبيق واتساب في الفترة الأخيرة ميزة الأرشفة وعدم إزعاج الرسائل، حيث كشف أحد خبراء التقنية عن تفاصيل ميزة وفائدة الأرشفة الجديدة في تطبيق “واتساب”، تتيح أرشفة الرسائل المزعجة وقال خبير شركة واتساب عبر حسابه في “تويتر”: إن هذه الميزة تتيح للمستخدم أرشفة الرسائل التلقائية أو المجموعات المزعجة في “واتساب”، والتي يمكن الاطلاع عليها وقت الفراغ.

خاصية وميزة جديدة تخلصك من إزعاج الرسائل :

بعد إطلاق ميزة عدم إزعاج الرسائل على هواتف الأندرويد ، وجاءت ميزة إضافية على تطبيق واتساب حيث من المقرر أن يتمكن المستخدم من إرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تدمر نفسها ذاتيًّا، بمجرد عرضها ورفضها للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل من iOS، حيث من المقرر مسح الرسائل تلقائيًّا، وسيجد المستخدمون الذين لديهم حق الوصول إلى ميزة View Once زرًّا مخصصًا، يشبه المؤقت في المكان المخصص لإضافة تعليق، وتعتبر هذه الميزة مختلفة عن رسائل ”واتساب“ التي تختفي بعد سبعة أيام، ولكن في ميزة View Once ستختفي الصور ومقاطع الفيديو المرسلة فور إغلاقها، وسيتم إخطار المرسل عند عرض الوسائط الخاصة به.