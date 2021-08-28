مواصفات iphone13 pro max وسعره داخل الأسواق العربية وموعد إصداره

مواصفات iphone13 pro max ، الهاتف الجوال الأحدث من شركة آبل ، والذي سيتم إصداره في الأسواق خلال أسابيع قليلة للغاية. حيث تم الإعلان عن قرب إنطلاقه مع جوال ايفون 13 ميني وبرو ماكس. وكان آخر أصدارات الآيفون هو هاتف ايفون 12 برو ماكس والذي أتى بمميزات كثيره، وعيوب في نفس الوقت تمنى محبي جوالات الآيفون زوالها في الإصدارات الجديدة.وبعد الكشف عن موعد إصدار جوال ايفون 13 برو ماكس الجديد في الأسواق العربية والأجنبية، نستعرض معكم اليوم أهم . وأكثر المميزات والعيوب الخاصة بجوال آيفون 13 برو ماكس الجديد ، ذلك بالإضافة إلى سعره في معظم الأسواق العربية .

مواصفات iphone13 pro max الجوال الجديد

يأتي الجوال الجديد ايفون 13 برو ماكس الجديد مع العديد من المميزات والمواصفات الجيدة لمحبي الآيفون. فيستعد الكثيرون الآن من محبي جوالات الآيفون لشرائه فور صدوره وهو الإصدار الأحدث لجوالات الآيفون، واليوم سنتعرف على أهم المزايا والعيوب والمواصفات الخاصة به. وسعره الذي تم التداول على أنه سيصدر به ولكن من الممكن أن يختلف قليلا بحسب كل بلد. ومن أهم مواصفات الجوال الجديدة التي يتحدث عنها الكثيرون هي شاشة سامسونج من نوع ( LTPO OLED )، وهي محمية بطبقة من الزجاج القوية، الصلبة والمقاومة للخدوش والصدمات، وبذلك تكون أقوى من ايفون 12 برو ماكس.

مميزات جوال آيفون 13 برو ماكس الجديد

يأتي الهاتف بأبعاد 160.8*78.1*7.4ملم.

وزن الهاتف 228 جم ويعتبر ثقيل نسبيا لمحبي حمل الهواتف الخفيفة.

يدعم الهاتف جميع شبكات الاتصال الجيل الثالث، الجيل الرابع، والجيل الخامس أيضا.

يأتي بألوان مختلفة جرافيت، أسود رمادي بدرجة لؤلؤية. ذهبي، فضي وبرتقالي.

الهاتف مزود بشريحة واحدة نانو سيم، وشريحتين نانو سيم بحسب دولة الإصدار.

الهاتف مقاوم للماء والصدأ ، والغبار ويقاوم تحت 6 أمتار من الماء لمدة 30 دقيقة.

الشاشة بدقة 460 بكسل لكل بوصة.

نظام التشغيل IOS 15

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت.

التخزين 512 جيجا بايت

الكاميرا رباعية ، 12 ميجا بيكسل عريضة بفتحة عدسة f/1.7 ، وكاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسه f/2.2 .

والكاميرتان الآخرتان 12 ميجا بيكسل عريضه جدا، وكاميرا بمستشعر عميق.

يدعم الهاتف الشحن السريع.

دعم خاصية Face ID و خاصية Touch ID معا ، وخاصية NFC.

بطارية ليثيوم آيون غير قابلة للإزالة من مكانها.

يأتي الهاتف مع مكبر صوت ستيريو

سعر Apple iphone 13 pro max في الأسواق

السعر بالدولار في الخارج 1300 دولار أمريكي

أما في مصر فالسعر تقريبا سيكون 24.960 جنيه مصري ويختلف بحسب سعر الدولار في البنوك وقد يصل السعر إلى 27 ألف جنيه كحد أقصى.

في المملكة العربية السعودية سيكون سعره 6000 ريال سعودي

أما الإمارات فسيكون تقريبا 5870 درهم إماراتي.

عيوب جوال ايفون 13 برو ماكس

لاتوجد ذاكرة إضافية للهاتف كعادة هواتف الآيفون.

الهاتف ثقيل نسبيا كما ذكرنا لا يتناسب مع محبي الهواتف الخفيفة.

الهاتف مقاوم للمياه لكن قد يتضرر إذا ظل تحت الماء لعدة دقائق.

يأتي الهاتف بعلبة لكن لا يأتي بها الشاحن وسماعات الأذن.

موعد إصدار Apple iphone 13 pro max

من المفترض أن يتم الإعلان عنه في الأسواق العالمية بيوم 20 سبتمبر 2021 . وبعدها يتم إصداره لكافة الدول العربية والأجنبية ويكون متداول في مواقع البيع الإلكترونية المختلفة، سنقوم على الدوام بتحديث كافة المعلومات التي تتوفر عن جوال ايفون 13 برو ماكس الجديد، وكافة التغييرات التي قد تحدث في سعره بكافة الأسواق والتي تتأثر بالأساس بسعر الدولار الأمريكي.

تحديث : أعلنت front page tech والتي تحصل على معلوماتها ،من الموقع الصيني للتجارة الإلكترونية IT HOME .والمخول له إصدار المعلومات الخاصة بأحدث إصدارات الآيفون.ومن خلال التقرير الذي أصدرته تم التصريح عن أنه سيتم إطلاق هاتف Apple iphone 13 بكافة أصداراته iphone 13 و iphone 13 mini و iphone 13 pro و iphone 13 pro max .وذلك في 13 سبتمبر 2021. ويبدأ حجز هواتف الآيفون في 17 سبتمبر 2021. هذا ومن المتوقع أن يكون الهاتف متاح للبيع في الأسواق في الرابع والعشرون من سبتمبر 2021.