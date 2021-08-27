تردد قناة ssc الرياضية الجديدة نايل سات SD المجانية لمتابعة مباراة الهلال والباطن اليوم 27 أغسطس

تردد قناة ssc الرياضية الجديدة 2021 لمتابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين، دوري الأمير محمد بن سلمان، حيث ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة ssc الرياضية نايل سات SD، وهي قناة جديدة تم إنشائها لكي تنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، كما أنها تنقل المباريات بتقنيات مختلفة حتى يتم استقبالها بنجاح على كافة أنواع أجهزة الاستقبال، وتعمل القناة على مدار 24 ساعة حيث تعرض محتواها بتقنيات عالية وبأحدث أجهزة، لكي تنقل للمتابع السعودي والعربي المباريات والبرامج في أحسن صورة وأنقى صوت، لذلك تستحوذ قناة ssc الرياضية SD و HD على نسبة مشاهدة عالية، فهي ومنذ انطلاقها تعد من أهم القنوات العربية الرياضية الرائدة في هذا المجال، وتضم بين جدرانها نخبة مميزة من الإعلاميين الرياضيين المميزين، وتمتلك شبكة مراسلين كبيرة تستطيع رصد كل الأحداث الرياضية، وتقدم كل جديد لمحبي الرياضة في المملكة العربية السعودية والوطن العربي.

القمر:- عرب سات القمر:- نايل سات التردد:- 12418 التردد:- 12523 الاستقطاب:- أفقي الاستقطاب:- عمودي الترميز:- 27500 الترميز:- 27500

طريقة استقبال القناة على جهاز الاستقبال “الريسيفر”.

يبحث الكثير من متابعي الرياضة بشكل عام ومحبي كرة القدم بشكل خاص، عن طريقة استقبال شبكة قنوات ssc الرياضية الجديدة نايل سات SD، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بمشاهدة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويتم استقبال القناة بعدة خطوات بسيطة وهذه الخطوات كالتالي:

الضغط على زر “MENU” الموجود على الريسيفر.

النقر على زر “تركيب” ثم اختيار زر “إضافة تردد”.

إدخال التردد الموجود في المقال والضغط على زر “بحث”.

موعد مباراة الهلال والباطن

يستضيف استاد الملك فهد الدولي المباراة المرتقبة بين الهلال ضد الباطن، والتي تقام اليوم الجمعة الموافق 27 أغسطس الحالي 2021، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث تنقل المباراة عبر شاشة قناة ssc1HD ويعلق على المباراة المعلق المتميز سمير المعرفي، كما سيتم نقل المباراة على نفس القناة ولكن بتقنية SD ويعلق عليها المعلق الكبير محمد الخامسي، وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45:- بتوقيت مكة المكرمة.

تردد قناة ssc الرياضية الجديدة وأهم مميزاتها