منصة قطر التعليمية LMS للتعليم عن بُعد وكيفية التسجيل على منصة LMS

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عمر شويل - جدة ظهور منصة قطر التعليمية LMS بدأ نتيجة الاعتماد على التعليم عن بُعد، والذي ظهر كنوع من التطور التكنولوجي.
إلا أن ما جعل استخدام مثل هذه المنصات يكون أكثر انتشار وباء كورونا الذي جعل الطلاب يظلون في المنزل، ويحصلون على معلوماتهم عن طريق الإنترنت.
هذه المنصة بها الكثير من الخدمات، إلا أن طريقة التسجيل بها تكون بسيطة للغاية.
منصة قطر التعليمية LMS
منصة قطر التعليمية LMS هي عبارة عن منصة إلكترونية أصدرتها وزارة التعليم القطرية بسب ظهور وباء كورونا.
والذي تسبب في إعاقة المسيرة التعليمية في المدارس، إلا أن هذه المنصة تساعد كلًا من الطلاب والكادر التعليمي.
حيث يمكن عرض المحاضرات والدروس عن بُعد إلكترونيًا، ونجد أن هناك قناة خاصة لجميع المراحل الدراسية.
ومن المميزات التي يتم الحصول عليها من المنصة أيضًا:
- وجود جميع المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية ويكون ذلك إلكترونيًا.
- أيضًا يتم توفير الشرح والدروس لمختلف الصفوف ويكون ذلك من خلال عرض مجموعة من الفيديوهات التعليمية.
- يمكن كذلك متابعة جميع الدروس عن طريق الإنترنت والتعلم عن بعد دون تعرض الطالب إلى تراكم المواد الدراسية.
كيفية التسجيل على منصة LMS
من أجل التسجيل على منصة قطر التعليمية LMS هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التسجيل الصحيح:
في البداية يتم الدخول إلى المنصة من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بها من هنا.
- ثم يتم كتابة اسم المستخدم والذي يكون في حقل مخصص لذلك.
- أيضًا يتم كتابة كلمة مرور والتي لها مكان مخصص كذلك.
- في النهاية يتم الضغط على “دخول” من أجل ضمان تسجيل البيانات.
الخدمات المتاحة على منصة قطر التعليمية
هناك العديد من الخدمات التعليمية المتوفرة على منصة قطر التعليمية التي يتم تقديمها إلى المواطنين القطريين والمقيمين أيضًا.
على أن تكون بعض هذه الخدمات هي:
- يوجد خدمات شؤون التقييم.
- أيضًا خدمة الحصول على النتيجة الدراسية الخاصة بالمرحلة الثانوية.
- بالإضافة إلى إمكانية التحقق من الشهادات أو معادلتها.
- هناك خدمات إصدار بعض الأوراق التعليمية مثل الشهادات أو الإفادات.
- يمكن من خلال المنصة التسجيل في المدارس الحكومية عبر الإنترنت.
- كما يوجد خدمة التسجيل الإلكتروني لمن يطلب التعليم من الكبار.
- أيضًا يمكن البحث عن المدارس الحكومية والتي تكون من “أين مدرستي”.
- بالإضافة إلى خدمات بيع الكتب والتعليم الخاص.
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