سعر ومواصفات أيفون 13 برو الوردي وطرحه بالأسواق في الموعد المحدد

سعر ومواصفات أيفون 13 برو باللون الوردي الجديد الذي يتم طرحه لأول مرة بالأسواق . مع خمسة ألوان أخري مميزة في شكلها الجذاب للأنظار . حيث هاتف iphone 13 pro Max يطرح بالأسواق بمواصفات عديدة ومميزة جداً منها ما كان موجوداً بالنسخ السابقة . كما تم وضع مواصفات عديدة في أيفون 13 برو MAX لم تكون موجودة من قبل . كما يحتوي أيفون 13 برو الوردي علي شاشة بحجم أكبر في النسخة الجديدة . ويتميز هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي هذه المرة بخامات تصنيع ضد الصدأ . وإضافة سعة تخزين في الأيفون الوردي 13 بأكثر من مساحة . كما يتميز جوال أيفون 13 برو بتحسينات عديدة لأول مرة يتم وضعها بالهاتف .

سعر ومواصفات أيفون 13 برو المصرح بهما من شركة أبل العالمية

صرحت شركة أبل العالمية منذ أيام قليلة بأن السعر الذي يتم طرح الهاتف به . حرصت الشركة علي أن يكون أقل مما سبق من أنتاج الشركة لهواتف أيفون . حيث يتميز أيفون 13 برو ماكس الوردي بسعر تم تحديده يجعل كافة مستخدمي الهواتف أن يقتنوه . كذلك المواصفات التي تحدثت عنها الشركة التي تفخر بأن تلك المواصفات تعتبر الأقوى في عالم الهواتف . حيث يتميز أيفون 13 برو الوردي بمعالج رسومي قوي وأيضاً خامات مصنع بها الهاتف من أجود الخامات . تلك المواصفات بجانب العديد منها والتي سنوضحها في السطور القادمة .

المواصفات المتعددة في هاتف أيفون 13 برو MAX

خاصية الاستشعار بالهاتف تم تقويتها وتحسينها عن النسخ السابقة بجانب أيضاً كاميرا أيفون 13 برو ماكس الوردي أصغر حجماً من ذي قبل . يحتوي الهاتف علي تقنية حديثه جداً وهي LIDAR تم وضعها بالاستشعار . يأتي الهاتف الجديد بدعمه لكافة شبكات الاتصال من الجيل الثاني حتي الجيل الخامس . كما يحتوي أيفون 13 برو الوردي بدعمه للشريحة السريعة عبر تقنية A15 BIONIC . ذلك بجانب الزجاج الياقوتي القوي المصنع منه شاشة الهاتف مع تحسينات كثيرة عليها . معدل المستشعر الخاص بأيفون 13 برو تصل قوته إلي 120 هرتز وهو الأقوى حتي الآن . تحتوي كاميرا الهاتف علي تقنية قوية للغاية في تصوير الفيديوهات ذات الجودة 8K .

ألوان الأيفون الوردي 13 الستة المطروحة بموعدها في الأسواق

اللون الأول من الشركة ويطرح لأول مرة هو اللون الوردي .

ذلك بجانب اللون المميز في كافة إصدارات الهواتف وهو الأسود .

يأتي جوال أيفون 13 برو باللون الثالث وهو الأخضر الليلي .

باللون الثالث وهو الأخضر الليلي . تلك الألوان ورابع لون منهم هو اللون الأزرق الداكن .

اللون الجاذب للأنظار دائماً في نسخ الهواتف وهو اللون الأحمر .

كما يأتي iphone 13 pro Max باللون السادس والأخير وهو الذهبي .

باللون السادس والأخير وهو الذهبي . تلك كانت ألوان هاتف أيفون 13 برو التي تفخر الشركة بأنه الأكثر في الألوان التي تنتجها الشركات .

حرصت الشركة علي طرح تلك الألوان الستة حتي يكون هناك أرتياح للمستهلك في شراء اللون الذي يرغبه .

هناك الكثير من معلومات عن سعر ومواصفات أيفون 13 برو نستكملها بالمقال في السطور القادمة .

العديد من المواصفات المضافة علي هاتف iphone 13 pro Max

يحتوي هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي علي شاشة مقياس 2532*1170 لوضوح أفضل للشاشة . كما يحتوي أيضاً علي تناسق للشاشة بمقاييس 19.5.9 تعود بتناسق وتناسب للشاشة . يأتي الهاتف الجديد مقارب بشكل كبير للنسخة السابقة من أيفون 13 . يطرح الهاتف بطول 160.8 والعرض الخاص به 78.1 والعمق للهاتف 7.5 ملم . تلك المواصفات بجانب تقنية الشاشة الحديثة ومضافة عليها وهي تقنية SUPER RETINA OLED . أيفون 13 برو الوردي تم تصنيعه بكافة نسخه بإضافة تقنية IB وهي تضاف لأول مرة . تلك المواصفات المشار أليها وهناك العديد الذي يتم إضافته لأول مرة نتعرف عليه في السطور القادمة .

مواصفات لم تكن موجودة من قبل تم وضعها في جوال أيفون 13 برو

الخاصية الجديدة المتعلقة بالحماية تم وضعها في شاشة الهاتف وهي تقنية OLEOPHOBIC .

كما ميزة خاصية الاستشعار في أيفون 13 برو ماكس الوردي متعدد الخصائص يعرفها المستخدم بمجرد الاستخدام .

متعدد الخصائص يعرفها المستخدم بمجرد الاستخدام . تلك المواصفات مع خصائص حديثه لأول مرة توضع بالهاتف WIDE COLOR GAMUT ، DOLBY VISION .

كما تحتوي خاصية الاستشعار علي مميزات متعدده وهي ميزة البوصلة ، ميزة التسارع ، ميزة التقارب ، ميزة البارومتر .

يحتوي هاتف أيفون 13 برو الوردي علي تقنية التعرف علي وجه المستخدم التي تعرف باسم FACE ID .

علي تقنية التعرف علي وجه المستخدم التي تعرف باسم FACE ID . ذلك بجانب المعالج الخاص بنسخ الهاتف جميعها سداسي النواة الذي يحتوي علي تقنية GPU .

كذلك أيضاً المعالج الرسومي للهاتف تم تحسنها ووضع تقنية خاصة به وهي تقنية APPLE GPU .

طرح هاتف أيفون 13 برو MAX الجديد بسعة تخزين متعددة

تلك المساحات التخزينية عددها ثلاثة مساحات الأولي 512GB ومساحة الذاكرة العشوائية 6GB . كذلك يطرح أيفون 13 برو ماكس الوردي بمساحة تخزين ثانية 156GB ومساحة الذاكرة العشوائية 6GB . ذلك بجانب مساحة ثالثة وهي 128GB تأتي تلك المساحة مع ذاكرة عشوائية بمساحة 6GB . كافة المساحات التخزينية المشار أليها جميعها تعمل بنظام التشغيل IOS 15 .

المميزات الأخري المتعددة التي تم وضعها في الأيفون الوردي 13

تلك المواصفات العديدة المشار أليها سابقاً مع إضافة مميزات أخري بالهاتف أولها خاصية STERIO للصوت .

كذلك بجانب دعم هاتف أيفون 13 برو الوردي لخاصية NFC المتعلقة بتبادل الملفات و MEDIA .

لخاصية NFC المتعلقة بتبادل الملفات و MEDIA . ذلك بجانب الخاصية المميزة جداً الموجودة في أنتاج أبل العالمية وهي خاصية منع الضوضاء .

كما تم وضع ميزة الدفع الإلكتروني بتطبيق مضاف للهاتف ويتم الدفع من خلال بطاقات VISA .

كذلك يحتوي هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي مقاومة الماء تحت عمق 6 متر لمدة نصف ساعة .

مقاومة الماء تحت عمق 6 متر لمدة نصف ساعة . يأتي الهاتف أيضاً مقاوماً للغبار الجوي مهما كانت كثافته مما يجعل الهاتف مميزاً عن غيره .

تلك المميزات بجانب خامة الفولاذ القوية المضادة للصدأ التي تم تصنيع الهاتف بها بواجهته وخلفيته .

السعر الذي يتم طرح iphone 13 pro Max به في الأسواق

ذلك السعر المحدد للهاتف الجديد بالسعر العالمي هو 1055 دولار أمريكي . كما يطرح الهاتف داخل المملكة العربية السعودية بسعر 5500 ريال سعودي . فيما يخص سعره داخل جمهورية مصر العربية تحدد قيمته بسعر 25500 جنيه مصري . تلك الأسعار المشار أليها تختلف في باقي الدول حسب سعر صرف الدولار وما يقابله بالعملة المحلية .

سعر ومواصفات أيفون 13 برو التي تم عرضها تفصيلياً فيما يخص المواصفات المتعددة . تلك المواصفات التي كانت موجودة وتم تحسينها . كذلك المواصفات المتعددة التي تم إضافتها لأول مرة في أيفون 13 برو ماكس الوردي . كما تم عرض السعر الخاص لهاتف أيفون 13 برو الوردي بالسعر العالمي وبالسعودية ومصر . ذلك الموعد المحدد لطرح الهاتف في الأسواق هو شهر سبتمبر القادم .