نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببجي موبايل والحصول علي نيوستيت pubg new state و مميزاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة ببجي موبايل pubg mobile new state لعبة ببجي من أفضل اللعب التي يفضلها الكثير من الشباب وذلك لأنها من أفضل الألعاب المشوقة على الإطلاق، وهناك عدد كبير من الشباب يستخدمونها حول العالم، ولهذه اللعبة بعض العيوب وبعض المميزات، والشركة المنتجة لها قد قامت بعمل إصدار جديد من هذه اللعبة بها العديد من التحديثات وهو ما يبحث عنه العديد والعديد من الاشخاص، وهذا ما سوف أتحدث عنه هذا اليوم فسوف أذكر طريقة الحصول على هذه اللعبة وما هي المميزات الخاصة بها.

ببجي موبايل pubg mobile new state

تم تقديم بعض الشكاوي لشركة المنتجة للعبة ببجي بأن لعبة ببجي التي يتم تحميلها على الموبايل سواء أندرويد أو أبل بها العديد من العيوب وأهم هذه العيوب هو أن الخدمة بطيئة للغاية مما يجعل اللاعب يشعر بالملل.

ولذلك جاءت الأخبار من الشركة بأنها سوف تقوم بعمل إصدار جديد من لعبة ببجي موبايل يسمى ببجي نيوستيتس وسوف تتجنب فيه جميع العيوب الموجودة في الإصدار القديم، ولكن الإعلان عن هذا الإصدار سوف يكون في وقت قريب جدًا بعد أن تنتهي الشركة منه ولكن يمكنك معرفة طرق شحن شدات ببجي.

مميزات لعبة ببجي pubg mobile نيوستيت الجديدة

يتسائل الكثير من الأشخاص عن لعبة ببجي نيو ستيت pubg mobile وما الفرق بينها وبين ببجي الأولى وقد ذكرت الشركة المصنعة للإصدار الجديد وهو ببجي نيوستيت أنها تحتوي على العديد من المميزات التي تتمثل فيما يلي:

في الإصدار الجديد من ببجي تم وضع العديد من الطائرات الجديدة وأهم هذه الطائرات هي الطائرات التي تعمل بدون طيار.

جميع الأسلحة التي كانت موجودة في ببجي موجودة أيضًا في ببجي نيوستيت ولكن تم وضع سلاح جديد يسمى السنايبر وهو سلاح جديد ومطور بشكل كامل.

تم تصميم البيوت والكهوف التي توجد داخل اللعبة من الزجاج.

ثم تطوير عدد كبير من السكوبات الموجودة في الإصدار القديم وأهمها سكوب هولو.

إدارج الصواريخ السماوية أيضًا داخل اللعبة في الإصدار الكبير والتي سوف تنفجر بمجرد أن تلمس سطح الأرض.

كانت هذه جميع المميزات التي تتميز بها لعبة ببجي نيوستيت والتي سوف يتم إصدارها قريبًا جدًا.