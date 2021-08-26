نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة ربح 342 دولار شهرياً من الإنترنت بساعة عمل كل يوم وبدون رأس مال في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة ربح 342 دولار شهرياً من الإنترنت بساعة عمل كل يوم وبدون رأس مال، نقدم لكم اليوم طريقة جديدة وحصرية لتحقيق ربح مضمون من العمل أونلاين عبر الإنترنت للمبتدئين والمحترفين. حيث لا يتوقع الكثيرين من المبتدئين في هذا المجال أنه يمكن تحقيق ربح مذهل من رفع الصور على قوقل، ولكن يمكنني أن أقول لك أنه يمكن ربح الكثير من الأموال شهرياً وتزويد دخلك من خلال صور جوجل فقط، وتستطيع من خلال هذا العمل والابتكار فيه أن تقوم بتحصيل ما لا يقل عن 14 دولار يومياً بساعة واحدة فقط من العمل على الإنترنت.

طرق الربح من الإنترنت 2021 بدون رأس مال

اليوم نقدم لكم طريقة الربح من الإنترنت عبر الجوال وبدون الحاجة إلى تحويل PayPal أو بنك إلكتروني بل يتم التحويل على الفور، حيث يقوم الموقع بتحويل الأموال منها PayPal – payeer – orangemoney – skill – netleer – Mobil وعدة شركات وطرق أخرى للدفع يمكنك الإستعانة بها. يتم الدخول على موقع UP4EVER ولكي تتمكن من إنشاء حساب فيه وتحقيق ربح من Google Image، يتم النقر على Sign up ثم تعيين إسم المستخدم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم الدخول على الموقع.

من المعروف أن مساحة الصور ضئيلة جداً لذا فإنك لن تحتاج إلى تجديد مساحة، على سبيل المثال إذا أردت تنزيل صور عن خلفيات الجوال يتم البحث في قوقل عن wallpaper hd. ومن خلال أدوات قوقل وفي خانة حقوق الإستخدام يتم إختيار المُصنفة على أنها قابلة لإعادة الإستخدام، لتظهر الصور المطابقة للبحث بدون حقوق طبع ونشر وذلك حتى لا تحصل على مخالفات ويتم احتساب الأرباح. يتم تحميل الصورة المختارة وحفظها على جوالك أو الكمبيوتر بصيغة JPEG، مع مراعاة تسمية الصورة قبل الحفظ وتضمين كلمة مفتاحية كثيرة البحث مثلاً خلفيات الهواتف بجودة عالية.

ربح المال من صور جوجل

لتحميل الصورة على الموقع والربح منها كل ما عليك هو النقر على upload files من خلال الثلاث ناقط المتتالية في إعدادات الموقع، ثم إدخال الصورة في المكان المُخصص لذلك مع مراعاة الإهتمام بالوصف الذي يجعل الصورة تظهر في الصفحة الأولى، عن طريق وضع كلمات مفتاحية والنقر على public حتى يصل إليها الناس بكل سهل، ثم يتم النقر على start upload ويمكنك الإستعانة بمشاركة الصورة مع الناس بنسخ الرابط.

ولكي تتمكن من تسهيل عملية وصول الزوار إليك يتم الدخول إلى موقع EdytaGorniak ، ثم يتم إختيار الدولة التي تكمن فيها حيث يُظهر الموقع لك ما يبحث عنه العالم الآن في كل دولة، حتى تقوم برفع الصور التي يبحث عنها الكثير فتزداد الزيارات وبالتالي الأرباح. ويمكنك بالعمل المستمر لمدة ساعة واحدة يومياً تحقيق ربح أونلاين من النت يعادل 14 دولار على الأقل من خلال هذه الطريقة.