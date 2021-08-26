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عمر شويل - جدة أجهزة أيفون جديدة بسعر المستعمل أجهزة جديدة ومستعملة بحالة نظيفة و أرخص الأسعار، لا شك أن كل من لا يملك جوال أيفون يتطلع إلى شراءه، وذلك لما تتمتع به جوالات أيفون من مزايا رائعة، ولكن يقف السعر عائق أمام تحقيق هذه وإن كانت جوالات أيفون عديدة المزايا فإنها كذلك باهظة الثمن، حيث يصل سعر أحدث إصدار لها الأن إلى 6000 ريال سعودي وهو بالطبع سعر مُبالغ فبه، لذا نقدم لكم اليوم مجموعة من أجهزة آيفون الجديدة بسعر المستعمل والمستعملة بسعر منخفض جداً، أجهزة أيفون جديدة بسعر المستعمل أجهزة جديدة ومستعملة بحالة نظيفة وأرخص الأسعار.

أجهزة أيفون جديدة بسعر المستعمل

يتوفر الأن آيفون 12 ميني برو ماكس 64 المُقدم من أبل شبه جديد استخدام شهرين فقط، عليه تغليف حراري كامل كما يتوفر معه كفر اصلي جلد من ابل، بالإضافة إلى كرتونه للجهاز وللكفر، وأهم مواصفات الجهاز البطاريه 100 و الضمان حاسبات العرب، اللون أزرق والمكان الدمام او الخبر، السعر المطلوب كاش 2200 ريال سعر نهائي.

كما يتوفر أيفون 11 برو ماكس 64 جيجا باللون الرمادي، نظيف جداً على الشرط لا يوجد فيه عيوب ولا خدوش ومعه كرتونه، البطارية 86 الجهاز بدون الشاحن وقد وصل أعلى سوم إلى 2400 والمكان جدة.

أرخص أسعار أيفون إستعمال بسيط

يتوفر ايفون 8 عادي 64 جيجا نظيف جدا، باللون الوردي الفاتح معه الكرتون وسلك الشاحن، ونسبة البطارية 80 % و السعر المطلوب 800 ريال والمكان القصيم.

كما يتوفر أيفون 11 برو ماكس 64 جيجا بطاريه 89، اللون ذهبي فقط يوجد فيه كسر بسيط في الخلف، جراب خافي كسر تم شرائه بسعر 150 ، والسوم واصل خارج الرياض 2450 ريال.

كما يتوفر ايفون اكس اس ماكس 256 جيجا باللون الذهبي، مستخدم نظيف جدا على الوكاله لم يسبق فكه، وقد وصل أعلى سوم إلى 1800 ريال والمكان الرياض.

أيفون جديد بسعر المستعمل

يتوفر للبيع جوال ايفون 12 عادي اسود ذاكره 128 جيجا و السعر المطلوب 3200 ريال، كما يتوفر ايفون برو ماكس ذهبي ذاكره 128 جيجا و السعر المطلوب 4500 ريال، المكان القصيم و ضمان حاسبات العرب مع وجود فواتير.

كما يتوفر جهاز ايفون S6 جديد نظيف 64 جيجا، عيبه الوحيد الكاميرا الخلفية لا تعمل اللون ابيض ، المكان الطائف والبيع لأعلى سوم.

كما يتوفر آيفون 12 برو ماكس 256 قيقا اللون ملكي، الجوال جديد وكاله بجميع اغراضه يقبل بتقسيط بشرط وجود كفيل مضمون، السعر 3900 ريال قابل للتفاوض المكان تبوك، أجهزة أيفون جديدة بسعر المستعمل أجهزة جديدة ومستعملة بحالة نظيفة وأرخص الأسعار.