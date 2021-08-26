منظمة: مليار و300 مليون شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم

منظمة: مليار و300 مليون شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدمأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس ، أن 1.3 مليار شخص تقريباً على مستوى العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم.. واصفة المرض بـ”القاتل الصامت” الذي يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.

وأكدت المنظمة الأممية وجامعة إمبريال كوليدج لندن، في دراسة مشتركة، أن ارتفاع ضغط الدم يمكن تشخيصه بسهولة عن طريق مراقبة ضغط الدم وعلاجه بأدوية منخفضة التكلفة.. لكنها حذرت من أن نصف المصابين “لا يعرفون شيئا عن حالتهم”، مما يعني عدم حصولهم على علاج.

وذكرت الدراسة التي نشرت في مجلة “لانسيت” الطبية، إنه” في حين أن معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لم تتغير سوى قليلا خلال 30 عاما.. فقد تحول عبء زيادة الحالات إلى الدول ذات الدخل المنخفض. بعد أن تمكنت الدول الغنية من السيطرة على الأمر إلى حد كبير”.

وتوفي نحو 17.9 مليون شخص في عام 2019 بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، مما يمثل حالة وفاة واحدة من كل 3 وفيات على مستوى العالم. وكان ارتفاع ضغط الدم عاملا رئيسيا في هذه الوفيات، بحسب الصحة العالمية.

وقالت مديرة قسم الأمراض غير السارية بمنظمة الصحة العالمية، بنت ميكلسن “نعلم أن العلاج رخيص الثمن.. إنها أدوية منخفضة التكلفة، لكن هناك حاجة لإدراجها في التغطية الصحية الشاملة على مستوى العالم. وحتى لا تشكل تكلفة على المريض يجب أن يشملها نظام تأميني”.

وأشارت إلى أنه “بصرف النظر عن عوامل الخطورة الجينية المؤدية لارتفاع ضغط الدم، فإن هناك عوامل خطورة يمكن تعديلها، ترتبط بنمط الحياة”.. لافتة إلى أن هذه العوامل تشمل الأنظمة الغذائية غير الصحية، وقلة النشاط البدني. واستهلاك التبغ والكحول، وداء السكري غير الخاضع للسيطرة، وزيادة الوزن.المجلة الطبية

