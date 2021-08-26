نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث واتساب الذهبي 2021 وفقاً لآخر إصدار 9.85 WhatsApp Gold في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث واتساب الذهبي 2021 وفقاً لآخر إصدار 9.85 WhatsApp Gold، أعلن الواتساب من خلال صفحته الرسمية عن إصدار جديد 9.85 وفقاً لأخر إصدار، حيث يعد تطبيق الواتساب الذهبي من أكثر التطبيقات بحثاً من قبل المستخدمين وذلك باعتبار إنه من التطبيقات التي تحتوي على التكنولوجيا الحديثة، والتطور التكنولوجي الأخير الذي تم الإعلان عنه تم إضافة العديد من المميزات إلى الواتساب الذهبي، ولكي يتمتع المستخدم بالمميزات والإضافات الأخيرة، كما أوضح التطبيق أنه بمجرد التحديث يبدأ تفعيل المميزات الجديدة.

واتساب الذهبي 2021 إصدار 9.85:

يعتبر إصدار 9.85 واتساب الذهبي من أفضل وأحدث النسخ التي تم إصدارها حتى وقتنا هذا، فقد شمل التحديث الأخير العديد من المزايا والخصائص الجديدة التي نوضحها لكافة متابعينا من خلال موقعنا ثقفني، حيث يعد واتساب الذهبي WhatsApp Gold بعد هذا الإصدار أصبح متميز ويمكن لكافة مستخدميه استخدامه ومن خلال هذا المقال نوضح كيفية التحديث والمميزات الجديدة التي تم إضافتها ويتم استخدامها.

تحديث واتساب الذهبي 9.85 WhatsApp Gold:

تحديث الواتساب الذهبي الجديد لإصدار 9.85 تم تمديده لعام 2022، حيث تضم هذه النسخة ميزات عدة وتم استخدامها بعد انتشار الفترة الأخيرة محاولات لاختراق الحسابات فهي مصممة أكثر أماناً، ويصل حجم التطبيق على الهاتف المحمول إلى 47.69 ميجا بايت فقط، بالإضافة إلى أن تطبيق واتساب الذهبي بعد التحديث الأخير وفقاً لآخر إصدار يتم العمل على كافة الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد.

مزايا واتساب الذهبي أخر إصدار 9.85 WhatsApp Gold:

يتمتع تطبيق واتساب الذهبي بالعديد من المميزات الأخيرة التي تم إصدارها بعد الإعلان عن التحديث الأخير، ومن خلال هذا المقال نوضح المزايا:

إخفاء الصورة أو الفيديو بعد مشاهدته من قبل المرسل إليه

تسريع التسجيلات الصوتية (1 – 1.5 – 2).

تشغيل استيكرز (ملصقات) متحركة جديدة

تغيير لون الخلفية وتحديدها إذا كانت دائمة أم لشخص واحد فقط.

استعادة جميع الرسائل المحذوفة

تحسين حجم النسخة

إمكانية الإشارة في المجموعة إلى الشخص الذي ترغب في توجيه الكلام إليه.

اختفاء ظهور الحالة وأخر موعد ظهور.

تحديد افتراضية الوضع سواء ليلي أو نهاري

خطوات تحديث واتساب الذهبي 2021: