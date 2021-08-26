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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت تردد قناة بطوط 2021 batot kids الجديد على النايل سات والعربسات في المقال التالي
عمر شويل - جدة قناة بطوط كيدز للأطفال تعد من أشهر القنوات في الآونة الأخيرة التي يتهافت على اختيار تشغيلها الأطفال في كل مكان من البلدان العربية المختلفة، إذ أنه بعد استقبال وضبط تردد قناة بطوط 2021 على أجهزة الاستقبال يمكن متابعة كافة برامج الأطفال، وأفلام الكرتون الأنيميشن والمميزة والمحببة للأطفال، بالإضافة إلى مسلسلات الكرتون المختلفة مثل مسلسل بطوط وميكي ومسلسل توم وجيري ، مع متابعة الأناشيد والأغاني التعليمية لتعليم الحروف والأرقام للأطفال باللغتين العربية والإنجليزية، ومبادئ تعليم الأطفال الصغار، نتابع معكم في السياق التالي للكشف عن طريقة تثبيت تردد قناة بطوط 2021 الجديد batot kids على الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات والعربسات.
نبذة عن قناة بطوط كيدز للأطفال
من أهم قنوات الأطفال التي تتواجد في قائمة التصدر للقنوات الإعلامية الفضائية الموجهة للأطفال، وهي قناة تتناسب مع كافة الفئات العمرية للأطفال، وحرصت قناة بطوط منذ بداية بثها على تقديم مجموعة متنوعة من المحتويات الخاصة بالأطفال والمحببة لهم، منها الأفلام والمسلسلات والبرامج التعليمية والترفيهية للاطفال.
كما تقدم قناة بطوط كيدز مسلسل بطوط الشهير والي عرفناه منذ امد بعيد والمحبب للجميع من الصغار والكبار، بالشخصيات المحبة مثل شخصية بطوط وبندق وميكي ماوس وبلوتو وميني ماوس والبطوطة زيزي وكركور وفرفور وزرزور وسنجب وسنجوب والعم دهب وعبقرينو وغيرهم.
كما تقوم بعرض باقة مميزة من الفيديوهات التعليمية التي من خلالها يتم تعليم الأطفال الحروف والأرقام والفواكه والأسماء والمهن وأسماء الحيوانات وأسماء الطيور، والألوان، وغيرها.
إلى جانب مجموعة من الأناشيد التي تغرس في نفوس الأطفال التعاليم الدينية والسلوكيات القويمة والتعاليم التربوية والثقافية الممنهجة، مع تقديم أغاني ديزني لاند والأغاني الترفيهية المختلفة التي تعمل على تعديل سلوك الطفل، والتعزيز من مهارة الإبداع والابتكار لدى الأطفال.
تردد قناة بطوط 2021
يمكن الآن استقبال وتثبيت تردد قناة بطوط كيدز للأطفال 2021 الجديد على أجهزة الاستقبال من خلال الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات والعربسات لمتابعة قناة بطوط كيدز على مدار 24 ساعة 7/7 بدون تقطيع أو توقف بإشارة قوية وجودة عالية.
كما يمكن متابعة برامج قناة بطوط كيدز للأطفال تحت شعار “من أجل الطفل افرح العب وتعلم” عبر ضبط التردد من خلال البيانات التالية:
تردد قناة بطوط على النايل سات
- اسم القناة على الرسيفر batot kids
- التردد الشبكي للقناة 11594
- معدل الترميز 27500
- ثم يتم ضبط الاستقطاب أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ 3/4
تردد قناة بطوط كيدز على العربسات
- أيضًا يتم ضبط التردد الشبكي للقناة 11411
- ثم يتم ضبط معدل الترميز على 27500
- الاستقطاب عمودي.
- معامل تصحيح الخطا 3/4
أبرز برامج قناة بطوط كيدز للأطفال
تقدم قناة بطوط كيدز باقة رائعة من أفضل المسلسلات والأفلام والبرامج والأغاني للاطفال ومن أهمها:
- فيلم طرزان.
- فيلم بندق.
- مسلسل بطوط.
- أيضًا مسلسل توم وجيري.
- فيلم شركة المرعبين المحدودة.
- فيلم باربي والباب السري.
- جامعة المرعبين.
- فيلم الجميلة والوحش.
- فيلم سندريلا.
- مسلسل بكار.
- بالاضافة إلى مسلسل السندباد البحري.
- مسلسل المغامرون الخمسة.
- أغنية ذهب الليل.
- بابا جاي امتى.
- أغنية جدو علي.
تردد قنوات الأطفال على النايل سات
تتنوع قنوات الاطفال على القمر الصناعي النايل سات، والتي تتنافس فيما بينها في المحتويات الهادفة الموجهة للأطفال الصغار، وجميعها محببة لهم كثيرًا، فيما يلي نوضح ترددات قنوات الاطفال على النايل سات، والتي تتضح على النحو التالي:
- تردد قناة كراميش تجده على التردد: 11603 ومعدل الترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ: 3/4، والجودة: HD، والاستقطاب: أفقي، على القمر الصناعي: نايل سات.
- تجد تردد قناة ام بي سي 3 على التردد: 11475 ومعدل الترميز: 27500، والاستقطاب: رأسي، على القمر الصناعي: نايل سات.
- تردد قناة طيور الجنة تجده على التردد: 11393 ومعدل الترميز: 27500 والاستقطاب: عمودي، والجودة: HD ومعامل تصحيح الخطأ: 3/4 على القمر الصناعي: نايل سات.
- كما أن تردد قناة ميكي للأطفال تجده على التردد: 11528 ومعدل الترميز: 27500 ومعامل تصحيح الخطأ: 3/4 والجودة: HD والاستقطاب: أفقي على القمر الصناعي: نايل سات.
- تردد قناة طيور بيبي تجده على التردد: 11396 ومعدل الترميز: 27500 والاستقطاب: عمودي والجودة: HD على القمر الصناعي: نايل سات.
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