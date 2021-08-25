يتساءل الجميع عن موعد نزول الايفون الجديد 13 في السعودية الذي تم تسريب الأخبار حوله الشهر الماضي، حيث يقال أن له العديد من المميزات الرائعة والتي سوف ترضي جميع الأذواق، لذلك سنتحدث عن كل ما يخص هاتف آيفون 13 الجديد من مواصفات وموعد النزول في الأسواق في المملكة العربية السعودية.

موعد نزول الايفون الجديد 13 في السعودية

بعد أن تم تسريب بعض المعلومات المغرية عن هاتف آيفون 13 الجديد، أصبح الجميع يريد معرفة موعد نزول هذا الهاتف في الأسواق السعودية، وتم الحصول على بعض المعلومات حول أن هناك مؤتمر سوف ينعقد حول هذا الهاتف، لذكر كافة التفاصيل الخاصة به وموعد نزوله في الأسواق، وغيرها من التفاصيل المهمة، وسيتم انعقاد هذا المؤتمر في شهر سبتمبر المقبل لهذا العام، عام 2021، والذي ينتظره جميع الناس.

مواصفات ومميزات الايفون الجديد 13

تم عمل هذا الهاتف الجديد من آيفون لإصلاح كافة العيوب وتحقيق كافة المطالب التي كانت تنقص باقي أنواع الهواتف، حيث يتميز آيفون 13 الجديد بالمواصفات التالية:

كاميرا مزدوجة، واحدة بحجم 12 ميجا بكسل، والأخرى نوعها 3D واسعة العدسة.

تتميز الكاميرا الخاصة بهذا الهاتف بالآتي:

خاصية عزل الخلفية.

التصوير بتقنية HDR.

تحديد ومعرفة الوجوه والإبتسامة.

المؤقت الذاتي.

هاتف مقاوم للماء، لمدة نصف ساعة تحت الماء، لمسافة تصل لستة أمتار.

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل من نوع، IOS، ورقم الإصدار هو 14.

يمتلك الهاتف شاشة مقاومة للخدش، وبصمة الإصبع، والزيت.

حجم الشاشة، 6.1 بوصة.

دقة الشاشة، 1170 × 2532 بكسل.

وزن الهاتف يصل إلى 226 جرام.

مدخل سماعات بسعة 3.5 مليمتر.

يحتوي على ماسح ضوئي.

بطاريته من نوع الليثيوم، الغير قابلة للإزالة من الهاتف.

يدعم ميزة الشحن السريع.

له عدة ألوان منها اللون الفضي، والبرتقالي، والذهبي، والأسود، والرمادي، وهناك لون جديد، وهو اللون الوردي.

يتراوح سعر هذا الهاتف في مصر، حوالي 18 ألف جنيه مصري، أما في المملكة العربية السعودية حوالي 4130 ريال سعودي، أما في الإمارات فيكون حوالي 4000 ريال سعودي.

إلى هنا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان موعد نزول الايفون الجديد 13 في السعودية ونرجو أن يكون نال إعجابكم.