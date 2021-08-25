أيفون 13 برو ماكس الوردي في الأسواق بالموعد المحدد مواصفات وسعر رائعين

أيفون 13 برو ماكس الوردي اللون الجديد لأول مرة من شركة أبل العالمية . ذلك الهاتف الجديد ذات المواصفات العديدة القوية . كذلك سعر أيفون 13 برو الذي يتم طرحه بسعر أقل من كافة نسخ أيفون السابقة . ذلك ما حرصت عليه الشركة في نسخة iphone 13 pro Max الجديدة . حيث أن هاتف أيفون 13 برو MAX الجديد بجانب اللون الوردي يطرح معه خمسة ألوان أخري . أيفون 13 برو الوردي يطرح هذه المرة بشاشة أقوي ومساحتها أكبر مما سبق . كما أن شاشة الأيفون الوردي 13 تحتل مساحة أكبر بالهاتف الجديد . كذلك جوال أيفون 13 برو تم تصنيع شاشته من الزجاج الياقوت القوي ذات المواصفات العالية الجودة .

أيفون 13 برو ماكس الوردي والمتداول عن الهاتف من معلومات

منذ بضعة أيام تم تداول معلومات عن الهاتف الجديد أيفون 13 برو الوردي . تلك المعلومات التي تداولت عبر ألتويته علي منصة تويتر من شركة أبل بحسابها الرسمي . ذلك فيما يخص المواصفات القوية التي تمت علي أيفون 13 بر . كذلك قالت الشركة عن الهاتف الجديد بأن الهاتف يتم طرحه بمواصفات عديدة . تلك المواصفات منها ما كان في النسخ السابقة ومنها ما هو لأول مرة يتم وضعه في الأيفون الوردي 13 . كذلك يتمتع الهاتف الجديد بشاشة أكبر مما سبق مع خامات قوية لأول مرة يتم وضعها بالشاشة . كما أن أيفون 13 برو يأتي بشك جاذب لأنظار مستخدمي وعاشقي هواتف أيفون .

المواصفات القوية في هاتف iphone 13 pro Max

يحتوي هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي علي مستشعر لبصمة الأصبع بشكل أقوي . كذلك تم تصنيع كاميرا أيفون 13 برو هذه المرة أصغر من نسخ أيفون السابقة . كما أن التقنية الجديدة LIDAR تلك الموضوعة بخاصية الاستشعار . كذلك أيفون 13 برو الوردي داعماً لكل شبكات الاتصال بدايةً من 2G إلي 5G . كما أن أيفون 13 برو داعماً للشريحة السريعة بتقنية قوية وجديدة هي A 15 BIONIC . كذلك يحتوي الهاتف علي تحسينات عديدة وجديدة بالكاميرا ذات خامة الزجاج الياقوت . تلك التقنية الموضوعة بمعدل الاستشعار تصل إلي 120 هرتز بمعدل أعلي مما سبق . كذلك الجودة الخاصة بتصوير الفيديوهات تصل هذه المرة لتقنية 8K بجودة عالية جداً .

ألوان الهاتف الجديد أيفون 13 برو MAX

اللون الأول هو الأيفون الوردي 13 اللون الجديد لأول مرة . كذلك اللون الثاني من الهاتف هو الأسود . كما يطرح الهاتف باللون الثالث وهو الأخضر الليلي . كذلك اللون الجذاب دائماً وهو اللون الأحمر . كما يأتي اللون الخامس من جوال أيفون 13 برو باللون الذهبي . كذلك اللون السادس من أيفون 13 برو باللون الأزرق الداكن . تلك الألوان الستة من أيفون 13 برو تطرح بالأسواق بتقنية IOS 15 . كما أن شركة أبل حرصت علي طرح أكثر من لون لكي ما يختار المستخدم ما يلاقي أعجابه . كذلك كافة الألوان الستة بها أكثر من لون لأول مرة يطرح من شركة أبل العالمية .

المواصفات المتعددة الأخري في هاتف iphone 13 pro Max

يطرح هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي مشابهاً للنسخة السابقة منه .

مشابهاً للنسخة السابقة منه . كذلك طول الهاتف 160.8 والعرض 78.1 والعمق الخاص به 7.5 ملم .

كما أن هاتف أيفون 13 برو مساحة شاشته تحتل 87.4 من مساحة الهاتف الكلية .

كذلك شاشة الأيفون الوردي 13 تقنيتها حديثه وهي SUPER RETINA OLED مع 6.8 بوصة .

تقنيتها حديثه وهي SUPER RETINA OLED مع 6.8 بوصة . تلك المواصفات بجانب التقنية الجديدة الموضوعة بكافة نسخ أيفون وهي IB .

كما أن المقاييس الخاصة بشاشة الهاتف 2532*1170 مما يجعل وضوح الشاشة بشكل أفضل .

كذلك التناسق الخاصة بشاشة أيفون 13 برو بمقاييس 19.5.9 مع تناسب طول وعرض شاشة الهاتف .

مواصفات لأول مرة في جوال أيفون 13 برو

ذلك الهاتف المميز أيفون 13 برو الوردي شاشته بتقنية حماية وهي OLEOPHOBIC . كذلك خصائص عديدة تم وضعها في الشاشة مع خاصية الاستشعار . كما وضعت الشركة خصائص حديثة بالهاتف وهي خصائص DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT . كذلك هاتف الأيفون الوردي 13 خاصية الاستشعار تحتوي هذه المرة علي خصائص البوصلة ، التقارب ، البارومتر ، التسارع تلك الخاصة الرائعة التي وضعت بهاتف أيفون 13 برو وهي خاصية التعرف علي وجه المستخدم FACE ID . كذلك الهاتف الجديد يأتي المعالج الخاص به سداسي النواة والتقنية القوية الموضوعة به وهي GPU . كما أن الهاتف المعالج الرسومي الخاص به هذه المرة يحتوي علي تقنية جديدة وقوية وهي APPLE GPU .

المساحات التخزينية المختلفة في هاتف أيفون 13 برو MAX

يطرح هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي بمساحة 512GB بذاكرة عشوائية 6GB .

بمساحة 512GB بذاكرة عشوائية 6GB . كذلك المساحة الثانية التخزينية في الهاتف 156GB بجانب الذاكرة العشوائية 6GB .

كما أن الهاتف يطرح بمساحة تخزينية 128GB مع الذاكرة العشوائية 6GB .

كذلك كافة المساحات التخزينية المشار أليها تعمل جميعها بنظام التشغيل IOS 15 .

مميزات ومواصفات أخري مضافة إلي هاتف iphone 13 pro Max

تأتي التقنية الخاصة بصوت الهاتف تقنية STERIO . كذلك هاتف أيفون 13 برو الوردي يدعم الخاصية NFC . كما أن أيفون 13 برو يتم طرحه مع خاصية المنع للضوضاء المحيطة . كذلك الهاتف الجديد يدعم الدفع بشكل إلكتروني عبر بطاقات الدفع المختلفة . كما أن الأيفون الوردي 13 مقاوماً للماء تحت عمق 6 متر كذلك أيضاً مقاوماً للغبار بالجو . كذلك مادة الفولاذ القوية المقاومة للصدأ حرصت شركة أبل أن يكون الهاتف مصنعاً بها . تلك المواصفات الجديدة التي تم وضعها في نسخة أيفون 13 برو لأول مرة كمميزات إضافية .

سعر أيفون 13 برو الذي يطرح به في الأسواق والمملكة العربية السعودية

يطرح جوال أيفون 13 برو بسعر عالمي وهو 1055 دولار أمريكي .

بسعر عالمي وهو 1055 دولار أمريكي . كذلك يطرح الهاتف بالسعودية بسعر 5500 ريال سعودي .

كما يطرح هاتف أيفون 13 برو في جمهورية مصر العربية بسعر 25500 .

تلك الأسعار تكون في كافة الدول علي مستوي العالم وفقاً لسعر صرف الدولار داخلها وما يقابلها بالعملة المحلية .

أيفون 13 برو ماكس الوردي وكانت هذه هي المواصفات القوية المشار أليها . تلك المواصفات منها ما كان موجوداً في النسخ السابقة ومنها ما تم وضعه لأول مرة . كذلك تم عرض ألوان أيفون 13 برو الوردي الخمسة بجانب اللون الوردي الجديد . كما تم عرض سعر أيفون 13 برو بالسعر العالمي وبالسعودية ومصر . ذلك الموعد الخاص بطرح الهاتف بالأسواق هو شهر سبتمبر .