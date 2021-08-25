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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيفون 13 برو ماكس الوردي في الأسواق بالموعد المحدد مواصفات وسعر رائعين في المقال التالي
أيفون 13 برو ماكس الوردي اللون الجديد لأول مرة من شركة أبل العالمية . ذلك الهاتف الجديد ذات المواصفات العديدة القوية . كذلك سعر أيفون 13 برو الذي يتم طرحه بسعر أقل من كافة نسخ أيفون السابقة . ذلك ما حرصت عليه الشركة في نسخة iphone 13 pro Max الجديدة . حيث أن هاتف أيفون 13 برو MAX الجديد بجانب اللون الوردي يطرح معه خمسة ألوان أخري . أيفون 13 برو الوردي يطرح هذه المرة بشاشة أقوي ومساحتها أكبر مما سبق . كما أن شاشة الأيفون الوردي 13 تحتل مساحة أكبر بالهاتف الجديد . كذلك جوال أيفون 13 برو تم تصنيع شاشته من الزجاج الياقوت القوي ذات المواصفات العالية الجودة .
أيفون 13 برو ماكس الوردي والمتداول عن الهاتف من معلومات
منذ بضعة أيام تم تداول معلومات عن الهاتف الجديد أيفون 13 برو الوردي . تلك المعلومات التي تداولت عبر ألتويته علي منصة تويتر من شركة أبل بحسابها الرسمي . ذلك فيما يخص المواصفات القوية التي تمت علي أيفون 13 بر . كذلك قالت الشركة عن الهاتف الجديد بأن الهاتف يتم طرحه بمواصفات عديدة . تلك المواصفات منها ما كان في النسخ السابقة ومنها ما هو لأول مرة يتم وضعه في الأيفون الوردي 13 . كذلك يتمتع الهاتف الجديد بشاشة أكبر مما سبق مع خامات قوية لأول مرة يتم وضعها بالشاشة . كما أن أيفون 13 برو يأتي بشك جاذب لأنظار مستخدمي وعاشقي هواتف أيفون .
المواصفات القوية في هاتف iphone 13 pro Max
- يحتوي هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي علي مستشعر لبصمة الأصبع بشكل أقوي .
- كذلك تم تصنيع كاميرا أيفون 13 برو هذه المرة أصغر من نسخ أيفون السابقة .
- كما أن التقنية الجديدة LIDAR تلك الموضوعة بخاصية الاستشعار .
- كذلك أيفون 13 برو الوردي داعماً لكل شبكات الاتصال بدايةً من 2G إلي 5G .
- كما أن أيفون 13 برو داعماً للشريحة السريعة بتقنية قوية وجديدة هي A 15 BIONIC .
- كذلك يحتوي الهاتف علي تحسينات عديدة وجديدة بالكاميرا ذات خامة الزجاج الياقوت .
- تلك التقنية الموضوعة بمعدل الاستشعار تصل إلي 120 هرتز بمعدل أعلي مما سبق .
- كذلك الجودة الخاصة بتصوير الفيديوهات تصل هذه المرة لتقنية 8K بجودة عالية جداً .
ألوان الهاتف الجديد أيفون 13 برو MAX
- اللون الأول هو الأيفون الوردي 13 اللون الجديد لأول مرة .
- كذلك اللون الثاني من الهاتف هو الأسود .
- كما يطرح الهاتف باللون الثالث وهو الأخضر الليلي .
- كذلك اللون الجذاب دائماً وهو اللون الأحمر .
- كما يأتي اللون الخامس من جوال أيفون 13 برو باللون الذهبي .
- كذلك اللون السادس من أيفون 13 برو باللون الأزرق الداكن .
- تلك الألوان الستة من أيفون 13 برو تطرح بالأسواق بتقنية IOS 15 .
- كما أن شركة أبل حرصت علي طرح أكثر من لون لكي ما يختار المستخدم ما يلاقي أعجابه .
- كذلك كافة الألوان الستة بها أكثر من لون لأول مرة يطرح من شركة أبل العالمية .
المواصفات المتعددة الأخري في هاتف iphone 13 pro Max
- يطرح هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي مشابهاً للنسخة السابقة منه .
- كذلك طول الهاتف 160.8 والعرض 78.1 والعمق الخاص به 7.5 ملم .
- كما أن هاتف أيفون 13 برو مساحة شاشته تحتل 87.4 من مساحة الهاتف الكلية .
- كذلك شاشة الأيفون الوردي 13 تقنيتها حديثه وهي SUPER RETINA OLED مع 6.8 بوصة .
- تلك المواصفات بجانب التقنية الجديدة الموضوعة بكافة نسخ أيفون وهي IB .
- كما أن المقاييس الخاصة بشاشة الهاتف 2532*1170 مما يجعل وضوح الشاشة بشكل أفضل .
- كذلك التناسق الخاصة بشاشة أيفون 13 برو بمقاييس 19.5.9 مع تناسب طول وعرض شاشة الهاتف .
مواصفات لأول مرة في جوال أيفون 13 برو
- ذلك الهاتف المميز أيفون 13 برو الوردي شاشته بتقنية حماية وهي OLEOPHOBIC .
- كذلك خصائص عديدة تم وضعها في الشاشة مع خاصية الاستشعار .
- كما وضعت الشركة خصائص حديثة بالهاتف وهي خصائص DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT .
- كذلك هاتف الأيفون الوردي 13 خاصية الاستشعار تحتوي هذه المرة علي خصائص البوصلة ، التقارب ، البارومتر ، التسارع
- تلك الخاصة الرائعة التي وضعت بهاتف أيفون 13 برو وهي خاصية التعرف علي وجه المستخدم FACE ID .
- كذلك الهاتف الجديد يأتي المعالج الخاص به سداسي النواة والتقنية القوية الموضوعة به وهي GPU .
- كما أن الهاتف المعالج الرسومي الخاص به هذه المرة يحتوي علي تقنية جديدة وقوية وهي APPLE GPU .
المساحات التخزينية المختلفة في هاتف أيفون 13 برو MAX
- يطرح هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي بمساحة 512GB بذاكرة عشوائية 6GB .
- كذلك المساحة الثانية التخزينية في الهاتف 156GB بجانب الذاكرة العشوائية 6GB .
- كما أن الهاتف يطرح بمساحة تخزينية 128GB مع الذاكرة العشوائية 6GB .
- كذلك كافة المساحات التخزينية المشار أليها تعمل جميعها بنظام التشغيل IOS 15 .
مميزات ومواصفات أخري مضافة إلي هاتف iphone 13 pro Max
- تأتي التقنية الخاصة بصوت الهاتف تقنية STERIO .
- كذلك هاتف أيفون 13 برو الوردي يدعم الخاصية NFC .
- كما أن أيفون 13 برو يتم طرحه مع خاصية المنع للضوضاء المحيطة .
- كذلك الهاتف الجديد يدعم الدفع بشكل إلكتروني عبر بطاقات الدفع المختلفة .
- كما أن الأيفون الوردي 13 مقاوماً للماء تحت عمق 6 متر كذلك أيضاً مقاوماً للغبار بالجو .
- كذلك مادة الفولاذ القوية المقاومة للصدأ حرصت شركة أبل أن يكون الهاتف مصنعاً بها .
- تلك المواصفات الجديدة التي تم وضعها في نسخة أيفون 13 برو لأول مرة كمميزات إضافية .
سعر أيفون 13 برو الذي يطرح به في الأسواق والمملكة العربية السعودية
- يطرح جوال أيفون 13 برو بسعر عالمي وهو 1055 دولار أمريكي .
- كذلك يطرح الهاتف بالسعودية بسعر 5500 ريال سعودي .
- كما يطرح هاتف أيفون 13 برو في جمهورية مصر العربية بسعر 25500 .
- تلك الأسعار تكون في كافة الدول علي مستوي العالم وفقاً لسعر صرف الدولار داخلها وما يقابلها بالعملة المحلية .
أيفون 13 برو ماكس الوردي وكانت هذه هي المواصفات القوية المشار أليها . تلك المواصفات منها ما كان موجوداً في النسخ السابقة ومنها ما تم وضعه لأول مرة . كذلك تم عرض ألوان أيفون 13 برو الوردي الخمسة بجانب اللون الوردي الجديد . كما تم عرض سعر أيفون 13 برو بالسعر العالمي وبالسعودية ومصر . ذلك الموعد الخاص بطرح الهاتف بالأسواق هو شهر سبتمبر .
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