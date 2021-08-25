نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “يوم حسم الدوري ” فقط المباريات على تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021/08/24 الجودة الفائقة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت الجديد التي ستنقل أهم أسبوع من أسابيع الدوري الليلة يوم حسم اللقب أصبح من أهم كلمات البحث عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، تنقل قناة أون تايم سبورت مباريات الدوري المصري الممتاز بصورة حصرية، الدوري الذي قارب على الانتهاء في ظل منافسة شديدة والذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية داخل وخارج مصر، لذا فتردد أون تايم سبورت المحدث بتاريخ اليوم 2021/07/01 من أهم موضوعات البحث اليوم من قبل عشاق الساحرة المستديرة المصرية، وفيما يلي موعد المباراة المرتقبة الليلة وترتيب جدول الدوري المصري الذي أصبح مثير في مراحله الأخيرة ولا أحد يتوقع من سيحرز اللقب في النهاية.
مباراة الأهلي والجونة اليوم
لا تقل مباراة الأهلي ضد الجونة أهمية في المتابعة عن مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، خاصة أنه في حالة تعادل الزمالك اليوم سوف يكون الأهلي قد عاد له الأمل من جديد، في البطولة التي يحمل لقبها في أخر خمس سنوات، مباراة الليلة تلعب في الجونة والقلب في القاهرة معلق بمباراة الزمالك والإنتاج، في يوم حسم درع الدوري المصري الممتاز.
موعد مباريات اليوم 2021/08/24 في الدوري المصري الممتاز
|الاتحاد السكندري * البنك الأهلي
|17.30 بتوقيت مدينة القاهرة، 18.30 بتوقيت مدينة مكة المكرمة
|وادي دجلة * سيراميكا كليوباترا
|17.30 بتوقيت القاهرة، 18.30 بتوقيت مكة المكرمة
|الجونة * الأهلي
|21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت السعودية
|الزمالك * الإنتاج الحربي
|21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت مكة المكرمة
|أسوان * سموحه
|21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت مكة المكرمة
الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي
يبدأ الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، بقيادة الإعلامي سيف زاهر ويستضيف النجوم وليد صلاح الدين، فاروق جعفر، حازم أمام، وخصصت القناة معلقين للقاء القناة الصوتية الأولى للمعلق بلال علام، والقناة الصوتية الثانية للمعلق حاتم بطيشة، والفقرة ألتحكيمه يقدمها الخبير التحكيمي أحمد الشناوي.
نبذة مختصرة عن قنوات أون
قنوات أون تايم هي قنوات فضائية مصرية، تبث برامجها بالمجان على مدار الساعة، انطلقت عام 2017 وكانت أنطلاقة ممتازة، حيث حصلت في عامها الأول على حق بث السوبر الإسباني بين العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، مما أحدث ضجة كبيرة للقناة على مستوى العالم العربي وجعل تردد القناة محل بحث من جميع محبي كرة القدم العالمية والفريقين الأكبر في العالم من حيث الجماهيرية.
ترتيب جدول الدوري المصري قبل اللقاء
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الزمالك
|33
|24
|7
|2
|1
|20:60
|40
|79
|2
|الأهلي
|33
|21
|10
|2
|1
|28:70
|42
|73
|3
|سموحة
|33
|12
|17
|4
|1
|41:54
|13
|53
|4
|بيراميدز
|32
|11
|16
|5
|2
|37:46
|9
|49
|5
|المصري البورسعيدي
|33
|13
|10
|10
|1
|38:44
|6
|49
|6
|إنبي
|33
|11
|13
|9
|1
|35:37
|2
|46
|7
|الاتحاد السكندري
|33
|11
|12
|10
|1
|35:35
|0
|45
|8
|طلائع الجيش
|33
|10
|11
|12
|1
|37:41
|4
|41
|9
|سيراميكا كليوباترا
|33
|8
|15
|10
|1
|43:39
|-4
|39
|10
|المقاولون العرب
|32
|10
|8
|14
|2
|44:35
|-9
|38
|11
|الجونة
|33
|8
|14
|11
|1
|41:36
|-5
|38
|12
|مصر المقاصة
|32
|10
|7
|15
|2
|49:36
|-13
|37
|13
|الإسماعيلي
|33
|9
|11
|13
|1
|42:39
|-3
|35 (-3)
|14
|غزل المحلة
|32
|7
|14
|11
|2
|39:27
|-12
|35
|15
|البنك الأهلي
|33
|6
|16
|11
|1
|43:38
|-5
|34
|16
|وادي دجلة
|33
|5
|14
|14
|1
|38:29
|-9
|29
|17
|الانتاج الحربي
|33
|5
|12
|16
|1
|60:35
|-25
|27
|18
|أسوان
|33
|6
|9
|18
|1
|59:28
|-31
|27
تردد قناة أون تايم سبورت الجديد
تسعى قنوات أون تايم سبورت الفضائية إلي التحديث المستمر، في الشكل وفي المضمون، من حيث الشكل تسعى لجلب أحدث الكاميرات والأجهزة في البث التلفزيوني لتظهر أفضل شاشة، وأنقى صوت لجمهورها الكبير سواء في مصر أو العالم العربي، ومن حيث المضمون في تقديم محتوى متميز يلقى القبول من المشاهدين والمتابعين في كل مكان.
طريقة أستقطاب تردد قناة أون تايم سبورت الجديد
- الضغط على القائمة الرئيسية “menu” من الريموت.
- ثم الضغط على installation أو كلمة تركيب بالعربية.
- ثم أضغط أضافه تردد جديد.
- قم بكتابة التردد الجديد 11861.
- أضغط بحث ثم بعد تنزيل القناة أضغط تثبيت.ok
- وبذالك تتم عملية تثبيت وتنزيل التردد.
تردد قناة أون تايم سبورت نايل سات
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|11861
|معامل الاستقطاب
|رأسي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
أشهر الحقوق الحصرية لقنوات أون تايم سبورت
- مباريات المنتخبات الوطنية المصرية لمختلف المراحل السنية الودية الدولية التي تقام داخل مصر.
- مباريات الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.
- مباريات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية “دوري الأبطال، الكونفدرالية” في الأدوار التمهيدية.
- مباريات دوري كرة اليد والسلة والطائرة المصرية وجميع الألعاب الفردية والجماعية الأخرى.
- مباراة السوبر المصري السعودي، والسوبر المصري.
- جميع المباريات والمنافسات سواء الألعاب الجماعية أو الألعاب الفردية التي تقام على أرض مصر.
أهم البرامج على قنوات أون تايم
- برنامج أستاد مصر : وهو برنامج يسبق مباريات الدوري الممتاز المصري وبطولة كأس مصر ويسبق إذاعة المباريات.
- برنامج ملعب أون تايم : يقدم أهم وأخر الأخبار الرياضية ويقدمه نجم الإعلام الكابتين أحمد شوبير، والكابتين سيف زاهر.
- برنامج مساء أون : يقدمه الجنرال مدحت شلبي ويكتشف المواهب الرياضية في مجال التعليق الرياضي.
قنوات أون تايم سبورت
تضم قنوات أون تايم سبورت مجموعة متميزة من المعلقين ومقدمي البرامج والمذيعين، والمحللين الرياضين الذين يثرون البرامج على القناة فيعمل بالقناة من الإعلاميين المتميزين أحمد شوبير، سيف زاهر، مدحت شلبي، إبراهيم فايق إبراهيم عبد الجواد، ومن المعلقين الرياضيين، المعلق بلال علام، محمد الكواليني، أيمن الكاشف، ومقدمي البرامج شيماء صابر.
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