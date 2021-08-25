نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب بعد التحديث الجديد وداعًا لإزعاج المتطفلين وخطوات حماية حسابك من الإختراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد التحديثات الأخيرة على تطبيق واتساب والتي تضمن الكثير من الإضافات المميزة ومنها عامل الأمان والتشفير وحل مشكلة الخصوصية وحماية التطبيق من الإختراق وكذلك تشفير المحادثات للحد من إزعاج المتطفلين، ويأتي ذلك من خلال آخر تحديث لنسخة واتساب الجديدة المحدثة ، وقد تم الكشف عن إطلاق نسخة منفردة لحواسيب الآيباد، بدلاً من ربطها بحساب الهاتف، حتى يتسنى لها العمل في حالة عدم الاتصال بالانترنت للموبايل.

واتساب وكيفية الحد من إزعاج المتطفلين:

من الجدير بالذكر فقد أضاف واتساب ميزة هي الأفضل من نوعها، فيمكن الآن تشفير المحادثات بين الراسل والمرسل إليه، بهدف منع التسلل إلى المحادثة، والتطفل عليها أثناء النقل، وفي حالة تفعيل خيرا التشفير، ستكون الرسائل مختلطة تمامًا وغير مفهومة للمخترقين أو المتطفلين، مع استحالة ترجمتها، وفقًا رمز الأمان الخاص بها، الذي يمكن العثور عليه في شاشة معلومات الاتصال وهو مكون من 60 رقمًا على غرار رمز QR، والتحقق من ذلك، يمكنك إتباع الخطوات التالية:

فتح التطبيق ثم الضغط على خير الدردشة مع شخص ما. ثم اضغط على اسم هذا الشخص. سيتم فتح شاشة معلومات الاتصال. ثم الضغط على خيار التشفير.

واتساب ونسخة خاصة لحواسيب الآيباد:

ومن الإضافات الجديدة لتطبيق واتساب فقد عملت شركة واتساب على أضافة نسخة خاصة بالآيباد، بعدما كان يتم في السابق الإعتماد على إصدار الهواتف، إلا أن النسخة الجديد، يُمكنها العمل منفردة على حواسيب الآيباد، حتى في حالة عدم إتصال هاتفك بالنت، الأمر الذي يسهل من سرعة استخدام التطبيق دون معاناة.

خطوات حماية حسابك من الاختراق:

اضغط على زر القائمة بعد فتح التطبيق. ثم انقر على الإعدادات ومنها اختيار قسم الحسابات أو Account. اضغط على التحقق بخطوتين ثم تمكين. إدخال رمز PIN مكون من 6 أرقام ثم التأكيد. إضافة البريد الإلكتروني الخاص بك.

واتساب يتيح التحكم في توقيت مدة عرض الرسائل:

ويعتبر تحديث واتساب الجديد مميز للغاية،حيث يضيف للمستخدم عملية التحكم في عرض الرسائل ومدة عرضها ونهاية العرض والتي تتراوح من 5 ثواني الى 24 ساعة، ويسري التحديث على الرسائل المكتوبة والمصورة والفيديوهات كذلك، أي ستكون مشفرة من طرف إلى طرف، مع إلزام الطرفين بمتابعة حسابات بعضهما البعض، ويطال هذا التحديث المقدم من شركة فيس بوك المالكة للتطبيق، الإنستجرام أيضًا، وهو ضمن مجموعة من إجراءات الخصوصية الجديدة، التي كان منها أيضًا التحكم في محتوى المعلنين، مراعاة لسن المراهقين.