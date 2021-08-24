نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استرجاع حساب سناب شات بدون ايميل ورقم جوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعادة حساب سناب شات وهو من التطبيقات التي تستقطب العديد من الأفراد من مختلف أنحاء العالم ويتميز التطبيق بسهولة الاستخدام، إلا أن البعض قد يتعرض لفقدان الحساب أو نسيان كلمة المرور، ولذلك فهناك خطوات معينة لاستعادة هذا الحساب ، ولكن ما هي الإجراءات أو المتطلبات لاستعادة حساب سناب شات ؟

استرجاع حساب سناب شات

لاستعادة الحساب الخاص بك على سناب شات لابد توافر معلومات صحيحة للدخول مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

في حال نسيان كلمة المرور يمكن استعادتها بشكل سريع من خلال الدخول على التطبيق ثم اختيار الملف الشخصي.

الانتقال إلى الإعدادات الخاصة بالتطبيق واختيار كلمة المرور، إدخال كلمة السر الخاصة بك التي تتذكرها.

سوف تنتقل إلى صفحة جديدة يطلب فيها كتابة كلمة مرور جديدة وتأكيدها.

ثم قم بالضغط على حفظ لاستعادة كلمة المرور والدخول من جديد على التطبيق.

استرجاع حساب سناب شات بدون ايميل

عندما يكون إلغاء الحساب لأسباب أخرى ولا تتمكن من الدخول إليه كل ما عليك هو القيام بالخطوات التالية لاستعادة الحساب :

التوجه إلى شبكة الإنترنت وكتابة سناب شات.

الضغط على كلمة نسيت كلمة السر

سوف يقدم لك خيارين أحدهما البريد الإلكتروني والثاني رقم الهاتف.

القيام باختيار رقم الهاتف وأدخل الرقم الخاص بك المدون عليه سناب شات.

سوف تتلقى خيارين أحدهما إما الرسائل القصيرة أو الاتصال علي الجوال.

عند اختيار الرسائل القصيرة سوف تتلقى رسالة على الهاتف برقم الكود.

إدخال كود التحقق ثم تعيين كلمة المرور الجديدة ومتابعة.

استرجاع حساب سناب شات بعد حذفه

يمكنك استعادة حسابك في سناب شات بدون توافر رقم الهاتف ويتم هذا من خلال القيام بالخطوات الآتية :