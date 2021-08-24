نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات ssc الرياضية السعودية المفتوحة الناقلة للدوري والكأس في المقال التالي

عمر شويل - جدة استقبال تردد قنوات ssc الرياضية السعودية الجديدة، والتي تنقل مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان أو الدوري السعودي للمحترفين، وعلى أي قمر صناعي يمكن ضبط تردد الرياضية السعودية، بعد كثرة التساؤل حول ترددها على النايل سات، وغيرها من المباريات في كأس ولي العهد، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ومشاركة المنتحب السعودي في البطولات القارية والعالمية والاستعدادادت الخاصة بالمنتخبات الرياضية، وما ستشمله خريطة القناة من فقرات وبرامج توك شو لأشهر النقاد الرياضيين وتصريحات المدربين واللاعبين، وكشف الحقائق وراء الأحداث الرياضية وكل ما يحبه جماهير كرة القدم والرياضة بكل مجالاتها بشكل عام.

تردد قنوات ssc

يمكن استقبال تردد قناة ssc ضمن باقة قنوات القمر الصناعي العرب سات او بدر سات 6 في الموقع المداري 26 شرق، وبالتالي لكل محبي كرة القدم السعودية ومتابعي الدوري السعودية، عليهم توفير جهاز استقبال يعمل بالجودة العادية أو الجودة العالية HD، ويقوم بتعبئة بيانات قيمة التردد وباقي الاختيارات الرقمية، وتوجيه طبق الاستقبال الخاص به تجاه العرب سات ثم البحث عن إشارة التردد والبحث الرقمي والحصول على إشارة القناة بكل سهولة.

هل يوجد تردد لقنوات اس اس سي على النايل سات

حتى الآن لم يتم الإعلان عن توافر تردد عامل يخص باقة القنوات الرياضية السعودية الجديدة ssc على القمر الصناعي المصري النايل سات، في الموقع 7 غرب، وبالتالي كانت هناك حالة من الضيق لدى جماهير كرة القدم محبي الدوري السعودي في المنطقة جراء صعوبة تمكن البعض من استقبال العرب سات، أو لاحتياجة إلى أطباق بمساحة كبيرة لاستقبال في بعض المناطق والمدن بمحيط الوطن العربي، بخلاف سهولة استقبال النايل سات، وفور الإعلان عن تردد قناة ssc على النايل سات سنخبركم به.

باقة قنوات SSC الرياضية

تتيح باقة القنوات الرياضية السعودية الجديدة باقة قنوات غير مجانية أي باشتراك عبر خدمات الإنترنت، تحت مسمى ssc sports، قامت الشركة المسئولة عنها بتحديد قيمة الاشتراك الخاص بها، وتشمل قنوات:

SPORTS ON SHAHID VIP بقيمة 57.99 ريال شهرياً

SPORTS ON SHAHID VIP GOPX بقيمة 74.99 ريال.

تضم باقة القنوات على العرب سات او بدر سات 6 مجموعة من القنوات الرياضية هي: ssc1 hd -ssc hd2 -ssc hd3 وهكذا حتى ssc hd 7، بجانب ذلك يوجد ثلاث قنوات بتقنية sd.

اسم القناة قناة ssc الرياضية السعودية القمر الصناعي بدر سات 6 التردد 12418 الاستقطاب أفقي الترميز 27500

لا تزال قنوات ksa sports السعودية تعمل على القمر الصناعي النايل سات، ويمكن متابعتها في حالة عرض احد المباريات عليها من الدوري السعودي لهذا العام.