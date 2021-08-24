نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استرجاء رسائل واتساب WhatsApp المحذوفة وخطوات قراءة المحادثات المحذوفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر عمليات البحث حالياً وهي خطوات استرجاع الرسائل المحذوفة من تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب WhatsApp حيث العديد من الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق واتس آب يبحثون عن طريقة استرجاع الرسائل المحذوفة من الواتساب، حيث يعاني الكثيرون من فقدان الرسائل من تطبيق Whatsapp بسبب تغيير الهاتف أو تم الحذف بطريقة الخطأ من قبل المستخدم ويبحث عن آلية استعادة هذه الرسائل أو الصور والفيديوهات والمحادثات من جديد إلي مستخدم التطبيق، لذا نوضح إليكم عبر هذه السطور البسيطة أفضل طريقة استرجاع الرسائل المحذوفة، كما نوضح إليكم بعض من الأسرار الجديدة في تحديث تطبيق واتساب الجديد.

استرجاع الرسائل المحذوفه من واتساب WhatsApp

يوجد العديد من المستخدمين التطبيق في العام الحالي يرغبون في استرجاع الرسائل القديمة أو الجديدة في تطبيق واتس آب، فالأمر أصبح الآن متاح للجميع إذا اتبع المستخدم بعض الخطوات البسيطة التالية:

يجب أن تفعل backup option وتحديد أيضاً وضع daily لضمان الاحتفاظ بنسخة احتياطية من جميع المحادثات.

تحميل واتساب من جديد على جهازك الجوال، ومنه عليك بالدخول على تفعيل خيار restore.

الآن في حالة حذف الرسائل وإزالة تطبيق WhatsApp، قم بإعادة تحميل الواتساب من جديد واختيار restore، سوف تجد أن جميع البيانات والرسائل تم إعدادها من جديد.

خطوات قراءة المحادثات المحذوفة واتس آب

العديد من الأشخاص يرغبون في قراءة الرسائل بدون أن يعلم المستخدم والرسائل المحذوفة، حيث يوجد العديد من الحيل الكثيرة حيث يمكنكم منها قراءة الرسائل بدون ظهور العلامات الزرقاء، من بين هذه المميزات إتباع الخطوات التالي:

فتح تطبيق الواتس اب. اختيار الإعدادات من الواجهة الرئيسية. الضغط على الصفحة الخاصة الشخصية ومنها قم بالضغط على privacy option. إلغاء تفعيل مؤشر القراءة. في حالة تفعيل read receipts option سوف تتمكن من قراءة الرسائل بدون أن تظهر علامات الصح الزرقاء.

مميزات تحديث تطبيق Whatsapp

تتمكن الآن من قراءة الرسائل المحذوفة من الواتساب المثبت على أجهزة الآيفون، ولكن عليك أن تقوم بتثبيت تطبيق imyfone ثم توصيل الجهاز بالكمبيوتر وتشغيل التطبيق ومنه اختيار recover from ISO device، بعدها يتم ظهور كلمة فحص “SCAN” قم بالنقر عليها، سوف يتم الآن عملية فحص بعد الانتهاء ستظهر أيقونة بها جمع الرسائل المحذوفة والصور، يمكنك اختيار استعادة ما تشاء قم بالضغط على recover ومنها قم بالضغط على حفظ الرسائل، قم بتحديد مكان الحفظ، في النهاية سوف تجد أن تطبيق واتساب يقوم بحفظ الرسائل على جهاز الكمبيوتر، يذكر أن مع التحديثات الجديدة تشغيل واتساب بدون نت.