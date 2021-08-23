نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخفاء رسائل مستخدم واتساب WhatsApp ميزة الرسائل الخفية عند قراءة المحادثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية اخفاء رسائل تطبيق واتساب حيث كشفت العديد من التقارير عن أن تطبيق المراسلة الفوري WhatsApp يعمل على إضافة خيار جديد بشأن ميزة وتُسمى تلك الميزة الرسائل الخفية، التي كان قد طرحها العام الماضي،وسيضيف واتس آب إمكانية حذف الرسائل بعد مرور 90 يوما، وهو ما يمنح المرسل المزيد من المرونة قبل اتخاذ قرار التخلص من الرسالة الخاصة به، ففي شهر نوفمبر الماضي، قدم التطبيق رسائل تختفي بعد 7 أيام، ثم قبل شهرين، أضاف اختيار رسائل العرض مرة واحدة، والتي تختفي إلى الأبد بعد مشاهدتها مرة واحدة، كما يوضح اسم الميزة التي تم طرحها وتسعى شركة المطور واتساب لتحقيق إنجازات خيالية للمستخدمين.

طريقة اخفاء رسائل الواتساب

يوجد الكثير من المحادثات ودردشة الرسائل على حسابك في تطبيق واتس اب قد تكون في غاية الاهمية او محرجة بشكل و أي ماكان في هذه المحادثات فأنت بالتأكيد في حاجة أن تضعها في وضعية الاخفاء لكي لا يتمكن الاخرين من رؤيتها ، و على الرغم من وجود الكثير من الطرق و التطبيقات التي تقوم بذلك و لكن يمكنك القيام بهذه الخاصة من داخل التطبيق، حتى يستطيع المستخدم لتنشيط ميزة اخفاء الرسائل في تطبيق واتساب يقوم المستخدم بالخطوات التالية:

أولاً افتح تطبيق دردشة WhatsApp وانقر على اسم جهة الاتصال وابحث عن خيار “الرسائل المؤقتة”.

ثم بعد ذلك اختيار “تنشيط” ، أو إلغاء تنشيطه ، قم بنفس الخطوات ، فقط استخدم خيار “غير نشط” في هذه الخطوة.

خطوات استرجاع المحادثات في تطبيق واتس آب

بعد ان قمت الان بعمل وضع اخفاء على المحادثة فهي بالتأكيد غير موجودة وسط المحادثات في الصفحة الرئيسية من التطبيق و لكي تتمكن من استعادتها قم باتباع الخطوة التالية: افتح الصفحة الرئيسية من التطبيق و سوف تجد شعار واتساب في على الشاشة قم بالضغط عليه و ادخل كلمة السر لتصل إلى المحادثات المخفية .

منع ظهور رسائل واتساب في شريط الاشعارات

يوجد الكثير من الاختيارات اختر الإشعارات Notification وافتحه، سوف تجد أيضًا بداخله الكثير من الخيارات، اختر خيار “اخفاء المحتوى” وقم بتفعيله لكى يُخفى أي إشعارات يرسلها لك تطبيق واتساب أو أي تطبيق آخر على “شاشة الهاتف”.