نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2021 على كافة الأقمار الصناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2021، حيث أنه من الجدير بالذكر أن هذه القناة قد بدأت في الانطلاق منذ عام 2009، إلى أن أصبحت الآن من أفضل القنوات في الشرق الأوسط، وذلك لأنها تقوم بعرض العديد من البرامج التلفزيونية المفيدة ، وتهتم بالتكنولوجيا والسفر والثقافة والعلوم المختلفة بالإضافة إلى اهتمامها بالهندسة أيضا والحياة البرية، تقوم بعرض أقوى الأفلام الوثائقية التي يتابعها العديد من الأشخاص حول العالم، حيث أنها مفيدة جداً لطالبي العلم والأبحاث، بالإضافة إلى أنها تهتم أيضاً بعرض الأحداث التاريخية والتحقيقات، وبدأ الكثير من الأشخاص يبحثون عن تردد هذه القناة لمتابعتها، وفيما يلي سوف نتعرف على التردد الخاص بها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

من الممكن أن يتم ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك في شمال أفريقيا وجميع أنحاء الشرق الأوسط، ويمكن أن يتم ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التي سوف نقوم بذكرها فيما يلي، لمتابعة أقوى الأفلام الوثائقية العلمية منها والتاريخية.

التردد: 11411

معدل ترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ :4/3

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات SD

يمكن ضبط التردد التالي على نايل سات لمتابعة أفضل وأقوى البرامج والأحداث التاريخية التي حدثت في العالم كلة، وذلك بدون تشويش للصوت أو الصورة.

التردد: 11526

معامل تصحيح الخطأ :6/5

معدل الترميز: يكون 27500

الاستقطاب :أفقي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات بدر

كما يمكنكم متابعينا ضبط التردد الخاص بقناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات، بدون تشويش للصوت أو الصورة وذلك بشكل مجاني.

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

معدل الترميز: 27500

كما أنه من الجدير بالذكر في هذا الصدد أن هذه القناة تكون متخصصة في تقديم برامج تعمل على محاولة فهم العالم بالإضافة إلى حمايته، بالإضافة إلى أن القناة تتمتع بشهرة عالمية، كما أن المحتوى الذي تقدمه يتمتع بمصداقية، وتتنوع في البرامج التي تقوم بتقديمها مما تحظى على العديد من الاهتمامات المختلفة.

ليس هذا فحسب بل إنها تقوم بتقديم برامج ترفيهية وواقعية حيث تفيد مصلحة العلوم المختلفة، والتي تكون شائعة بالإضافة إلى مصلحة علم الآثار والتاريخ وكذلك التكنولوجيا، كما أن كافة البرامج التي تقوم بتقديمها تتسم بالذكاء.