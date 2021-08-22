ماهو تردد قناة ssc السعودية الرياضية | تردد إس إس سي ssc للمباريات الرياضية 2021

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عمر شويل - جدة ماهو تردد قناة ssc السعودية الرياضية تردد إس إس سي للمباريات الرياضية 2021، حيث يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، عن طريقة استقبال التردد الجديد لقناة إس إس سي ssc التي تعد أحد القنوات الرياضية الجديدة التي تم بدء بثها خلال الفترة القليلة الماضية، حيث تعد هذه القنوات من القنوات الرياضية التي تهتم بعرض كافة الأحداث الرياضية المختلفة لبطولات المملكة العربية السعودية، بالإضافة الي بعض البطولات العالمية، فقد حصلت القناة علي حقوق بث دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بالإضافة الي بطولة دوري أبطال آسيا، واليكم تردد إس إس سي ssc للمباريات الرياضية 2021.

استقبال تردد قناة ssc السعودية الرياضية

يتم تنزيل تردد قناة ssc علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من خلال تردد الإشارة الخاص بكل قمر صناعي علي حده، وتعتبر قناة ssc إس إس سي المفتوحة ذات بث مجاني لكافة الأحداث الرياضية الخاصة بالقناة دون شرط الاشتراك من أجل مشاهدة القناة، ويتم عرض محتوي القناة بجودة sd التي تواكب أفضل جودة لبث مباريات كرة القدم وفق الدوريات العالمية.

ويتم بث جميع مباريات الدوري السعودي علي قناة ssc مع عرض المباريات الخاصة بالمنتخب السعودي الكبار والأوليمبي، وقد حصلت القناة علي حقوق بث بعض من مباريات كأس السوبر الأسباني، وتقوم القناة بإجراء تغطيات إعلامية لبعض من مباريات كرة القدم للدوريات العالمية مثل الدوري الانجليزي والأسباني والإيطالي والفرنسي، ومع انتقال ميسي الي الدوري الفرنسي فقد أعلنت القناة عن محاولاتها للحصول علي حقوق بث بعض من مباريات الدوري الفرنسي نظراً لارتفاع نسبة المشاهدة الخاصة بالقناة، بالإضافة الي مباريات التصفيات الخاصة بكأس العالم 2022 أسيا.

ما هو تردد قناة ssc إس إس سي الرياضية نايل سات

تردد القناة الرياضية السعودية إس إس سي من خلال القمر الصناعي نايل سات ويتم الحصول عليه من خلال ضبط إعدادات التنزيل علي التفاصيل الأتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11747.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الترميز: 27500.

الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

وفيما يلي تردد القناة علي القمر الصناعي عرب سات