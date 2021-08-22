تناول البطيخ يخفض مستويات ضغط الدم

تناول البطيخ يخفض مستويات ضغط الدمارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض المزمنة التى تصيب الملايين حول من جميع الفئات العمرية، والتى تبدأ بأعراض محددة تشمل الصداع الشديد و نزول دم في البول ومشاكل في الرؤية، واستمرار ارتفاع قراءات ضغط الدم يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والكلى الدماغية وأمراض أخرى.

كشفت دراسة صادرة عن جامعة ولاية فلوريدا، التى نشرت فى موقع verywellhealth، عن فاكهة واحدة تساعد فى خفض مستويات ارتفاع ضغط الدم، وتساعد في إدارة مستويات الكوليسترول، وهى البطيخ الذى يحتوى على 46 سعرًا حراريًا فقط لكل كوب، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C و A والمركبات النباتية الصحية الأخرى التي ثبت أنها تحسن ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

وأشار الباحثون أن البطيخ يحتوى على مجموعة من الأحماض الأمينية التى تعزز مستويات أكسيد النيتريك، وهي مادة معروفة بإرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، بجانب انه يمكن أن يقلل بشكل كبير من ضغط الدم لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن، سواء أثناء الراحة أو أثناء الإجهاد.

وأظهرت نتائج الدراسة أن تناول البطيخ كان له تأثير إيجابي على ضغط الدم وصحة الأوعية الدموية الأخرى، كما لاحظ الباحثون تحسنًا جوهريًا في إجهاد القلب لدى المشاركين أثناء الراحة وأثناء التعرض للماء البارد، مما يشر إلى زيادة كفاءة القلب فى المواقف العصيبة.

كما توصل الباحثون إلى أن بذور البطيخ تحتوى على مجموعة من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة التي تقلل مستويات LDL في مجرى الدم، وهو شكل من أشكال الكوليسترول الذى يتراكم داخل الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

الجدير بالذكر أن 1.13 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وهو سبب رئيسي للوفاة المبكرة في جميع أنحاء العالم.

