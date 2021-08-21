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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة SSC المجانية عبر نايل سات الناقلة لمباريات الدوري السعودي في المقال التالي
تردد قناة ssc المجانية عبر نايل سات الناقلة لمباريات الدوري السعودي، يَبحث عاشقي كرة القدم على تردد قناة ssc الرياضية الجديدة، لمتابعة أهم مباريات الدوري السعودي للمحترفين، حيثُ تعهدت تلك القناة بإذاعة مباريات دوري الملك محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في الجولة الثانية، كما تقوم بتقديم أضخم الاستوديوهات التحليلية التي يقدمها خبراء كرة القدم مُعلقين على أحداث المباريات.
تردد قناة ssc سبورت لعام 2021
احتلت قناة ssc الرياضية شهرة كبيرة بين جماهير كرة القدم السعودية مثلها مثل قناة KSA السعودية، تتميز صورة تلك القناة بأنها جودة HD، SD اي الصورة الواضحة والصوت النقي، أطلقت قناة ssc عبر عدة أقمار صناعية مختلفة منها عرب سات، ونايل سات، وبدر سات، فهي قناة مجانية غير مشفرة متاحة أمام الجميع.
تردد قناة أس أس سي الجديد
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|12418
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي H
|معدل تصحيح الأخطاء
|3/4
قناة ssc الرياضية الجديدة
هي قناة جديدة تم الإعلان عنها في 21 من شهر يوليو الماضي، ثم تم إطلاقها مؤخرًا في اليوم الخامس من شهر أغسطس الجاري، ولقد قامت الشركة السعودية الرياضية بالتعاون من قناة MBC بإطلاق تلك القناة عبر الأقمار الصناعية المتنوعة، وكما سالفنا الذكر هو أن القناة تعهدت بنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين في الجولة الثانية، وامس تم إذاعة مبارة التعاون ضد الهلال والذي انتهت بفوز نادي الهلال بهدفين مقابل هدف واحد لنادي التعاون، اما عن مباريات اليوم فقد تقابل نادي الفتح أمام نادي الفيحاء والذي انتهى بتعادل الفريقين بهدف واحد، كما تقابل أيضاً نادي الشباب أمام نادي الاتفاق والتي كانت نتيجته فوز نادي الشباب بثلاثة أهداف اما هدفين احرزهم نادي الاتفاق، ام عن المباريات القادمة سوف يتقابل نادي الرائد أمام نادي الحزم يوم الأربعاء القادم الموافق الخامس والعشرون من أغسطس الحالي.
خطوات تصطيب قناة ssc الرياضية على جهاز الاستقبال
يمكن تنزيل القناة لتصبح من ضمن القنوات التلفزيونية عن طريق التوجه إلى إعدادت الجهاز والنقر على الضبط اليدوي واختيار القمر الصناعي نايل سات، ثم النقر على إضافة جديد ومنها يتم تسجيل رقم التردد ومعدل الترميز والايتقطاب والنقر على بحث، ولهذا يتم إدراك القناة بكل سهولة.
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